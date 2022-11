Excursión a ninguna parte

Me apunto. No me digan que no debe ser divertido ir de excursión con el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, y, sobre todo, con el concejal de Turismo, Fernando Castaño. Aunque sea para hacer una visita al consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja. Aunque tengamos que recorrer todas las plazas de toros de la comunidad para encontrarlo.

A esa difícil misión les envió, con mucha sorna, el alcalde en el pleno municipal del viernes pasado después de ver cómo se enzarzaban por unos correos electrónicos.

El episodio que protagonizaron fue surrealista. José Luis Mateos dijo que había recibido un email de la consejería de Cultura, dirigido curiosamente a Fernando Castaño, en el que se aseguraba que el edil de Ciudadanos nunca había solicitado una entrevista con Gonzalo Santonja. Castaño, por su parte, mostró otro en el que se ve claramente que le dan largas con el argumento de que la agenda del consejero de Vox está más llena que la del presidente Sánchez en víspera de elecciones y le dicen que ya si eso...

Lo curioso del caso es la inusitada línea abierta entre Vox y el PSOE en este asunto. Una conexión que Castaño invitó a explorar. Y para ello, como si fueran los populares hobbits Frodo y Sam, invitó a Mateos a buscar juntos a Santonja. Quién sabe si no lo encontrarán en el Monte del Destino de Mordor, allí donde se cuecen ahora los actos culturales de la Junta de Castilla y León.

“Aquí nos tiene -respondió el portavoz socialista-. Si hay que ver a quien sea, por muy mal que me caiga, yo le acompaño allí donde podamos defender a Salamanca”. Con estas palabras, la excursión está montada.

Cuando lo encuentren, si es que lo encuentran, temas de los que hablar no les iban a faltar. Sobre todo, del futuro del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León que finalmente este año no se va celebrar en Salamanca.

A cambio, desde la consejería en la que mejor circulan los vientos democráticos, se insta a los ciudadanos a que expresen su opinión sobre qué tipo de festival quieren para Salamanca. Suena a cachondeo, pero es cierto. Pueden entrar en la página web del FACYL y encontrarán un mensaje en el que Santonja expresa su deseo de conectar con la sociedad y plantea una nueva andadura para el festival gracias a las aportaciones de todo hijo de vecino. Yo creo que si nos juntamos unos cuantos y les planteamos un concierto de Daddy Yankee tocando el pandero cuadrado de Peñaparda nos lo compran.

No recuerdo quién dijo aquello de que si quieres que algo no funcione crea una comisión. Y eso es precisamente lo que buscan desde la Junta de Castilla y León. Que el FACYL se muera. Y no han podido encontrar mejor personaje para enterrarlo.

Por eso, amigos José Luis y Fernando, os aconsejo que no vayáis en busca de Wally Santonja. Es evidente que aunque nació en Béjar no mira mucho por los intereses de sus paisanos y, en lugar de trabajar en serio para construir un festival que realmente interese a la ciudadanía, es capaz de dejarlo sucumbir con toda la cachaza del mundo.

Apuntar un poco más arriba, a ver si así tenéis un poco más de suerte en vuestra empresa. Al menos os escucharán y os darán buenas palabras. De eso podéis estar seguros. Y es probable incluso que os hagan caso y la cultura, venga de donde venga sin importar sus posibles etiquetas políticas, vuelva a florecer en Salamanca gracias a las inversiones de la Junta.

A esa otra excursión también me apunto.