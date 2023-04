Excesos pascuales

Puedo imaginar la incomodidad de Fray Luis de León en su morada escuchando en un recinto agustino al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que sólo tiene de gallardo el apellido. Le faltó poner en duda ante un auditorio joven y escolar la esfericidad de la Tierra. Menos mal que los jóvenes allí sentados saben muy bien que el CO2 es la causa de la crisis climática que les va a dejar un hogar bastante inhóspito, y si dudan del carácter democrático de la II República Española lean cómo se proclamó, cómo se votó una constitución, lean también sobre los avances sociales y qué le puso fin. O quién. También leerán que no fue un tiempo perfecto y qué pasó después. Hubo en aquella etapa varios paisanos ilustres, desde Filiberto Villalobos a José María Gil Robles, quien años después afirmó que la intransigencia –tan enraizada en lo español—acabó con aquella II República Española, cuya proclamación, por cierto, cumple años este viernes. En Salamanca se proclamó cívicamente por un ciudadano ejemplar: Miguel de Unamuno. Hay una icónica foto del momento protagonizada por el balcón municipal abarrotado y una Plaza Mayor cargada de ambiente festivo. De lo que hay que dudar es de si el vice de la Junta de Castilla y León dice lo que dice para que se hable de él y vive en una permanente impostura. Lo contrario le califica de ignorante. Incluso si llegó a copiar aquello de Sánchez Dragó de que hay que vivir permanentemente en la oposición, porque eso no lo creía ni él. Su “oposición” era su zona de confort. Un figura al que Carmen Martín Gaite puso en su sitio con una formidable crítica de su “Gárgoris y Habidis”. Dudar hay que dudar. Sí, claro, dudo luego existo. Pero dudar de lo que tiene sentido que genere duda. Hace tiempo que la ciencia dejó claro el daño del CO2 y la Historia la condición democrática de la II República, así que la pregunta es por qué el vice de Mañueco sigue diciendo estas cosas. Esto es lo que me hace dudar. Supongo que su intervención incomodaría a la organización del acto, porque en caso contrario uno estaría preocupado y Fray Luis de León indignado.

Hubiese resultado más edificante invitar a cualquiera de los candidatos a los premios “Solidaridad” de Cruz Roja Salamanca –otra vez en el clavo, amigo Jesús Juanes—cuyo jurado ha debido pasar las de Caín para dictar su fallo. Andan por ahí las Hermanitas de los Pobres, vecinas del Colegio, Manuel Muiños, de Proyecto Hombre; Fernando Martínez y Arturo Riesco, jóvenes emprendedores solidarios; Alexey Martínez, que devuelve estos días en Marruecos la solidaridad que se tuvo con él en Salamanca; los jóvenes de “Pequeños Héroes” que han hecho más feliz la estancia hospitalaria infantil; los chavales del “Carmen Martín Gaite” de Santa Marta, trabajando en productos para su venta con fines solidarios; los scouts del “Kennedy” con un apabullante historial de acciones solidarias... El único mérito del vice es llevárselo muerto sin pegar un palo al agua, porque no tiene más función institucional que lucir su figura y su desparpajo. Fantástico ejemplo para unos alumnos. Un acierto su elección para la Semana de Formación, también porque el papelón está en todos los “papeles”.

Nada como comenzar la Pascua con un exceso así mientras el Ayuntamiento reclama un Lunes de Aguas sin excesos. ¡Qué Lunes de Aguas es ese!, dirían los antiguos sometidos a la severidad de la cuaresma y la penitencia de la Semana Santa. Lo que ocurre es que esto ya no es lo que era. A pesar de todo, el Lunes de Aguas es una fiesta, que no se nos olvide, y como tal hay que vivirla. Además, las posibilidades de hacerlo cerca del Tormes han aumentado con las últimas intervenciones municipales. Igual vamos a tener un río por encima de nuestras posibilidades desde la Isla del Soto hasta La Salud, donde Lázaro de Tormes vio la primera luz. La otra, ya sabe, la vio con el coscorrón en el toro de piedra, testigo del Lunes de Aguas más joven, frente a aquella Casa de la Mancebía, que la hubo; de esto no tenga duda.