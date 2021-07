UN paso más hacia la excelencia turística. Mientras los datos de pernoctaciones aumentan de forma lenta pero sostenible, situando a Salamanca a la cabeza del turismo en la Comunidad, como ha ocurrido a long time ago, el Ayuntamiento no se conforma con que la marca Salamanca sea líder. Quiere mejorar. Crecer. Hacerse grande. Y para ello, Turismo de Salamanca ha creado un Plan de Sostenibilidad que ha merecido el aplauso del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que lo considera como un ejemplo a seguir por otros municipios de un perfil similar al de Salamanca, a través de Segittur.

Crecer cuando se toca el techo resulta complicado, pero no tanto cuando quienes conforman esa Sociedad de Turismo piensan en aumentar levantar cubiertas para alcanzar metas mayores. La aplicación de técnicas de inteligencia artificial al destino turístico de Salamanca permitirá a los viajeros conseguir experiencias únicas, adaptadas a sus gustos y hábitos de vida. Viajar al futuro será viajar a Salamanca. Porque cada turista, en función de unos parámetros sobre su personalidad, tendrá al alcance de su mano todo aquello que les satisface, no solo con criterios de cultura, patrimonio o situación económica, sino también, por ejemplo, sobre gastronomía. Todo ello redundará un mayor beneficio para la ciudad, que además se extenderá aún más hacia los barrios y, especialmente, hacia el Tormes y sus riberas.

Un experto en gestión de recursos turísticos me reconocía que el ambicioso plan de inteligencia artificial del Ayuntamiento de Salamanca está muy por encima de lo que persiguen ciudades mucho mayores que la nuestra. Esto, lejos de ser una quimera, resulta una extraordinaria oportunidad para ampliar horizontes más allá de la Comunidad de Madrid, País Vasco o Andalucía, habituales generadores de viajeros hacia Salamanca. De hecho, Mallorca, gracias al vuelo directo con la isla ya se ha convertido en un emisor destacado. Quién lo iba a pensar.

Esto, unido al compromiso institucional y universitario por fomentar la enseñanza del español en Salamanca, ha de impulsar a la ciudad hacia un nuevo tiempo en el que la ambición y la innovación sean las armas para progresar de verdad en la generación de riqueza y no solo para figurar en rankings, sino para que realmente se traduzca en beneficio y empleo. Todo ello, siempre y cuando nadie ponga palos en las ruedas, que aquí somos muy proclives a poner zancadillas con tal de que nuestro vecino o amigo no prospere.

Reconozco que albergo ciertas esperanzas de que esta ciudad experimente el impulso que se merece por sus mimbres, aunque solo sea para que mi amigo Juan Carlos García Regalado pueda ver una próspera Salamanca, que hace tiempo reclama, enfocada hacia el futuro y no anclada en el pasado. A este impulso turístico debe acompañarle un desarrollo económico ligado a la industria del talento, así como a la logística. En estos dos campos se están dando pasos firmes y me consta que en breve va a producirse alguno más que hace que todavía me ilusione más con la prosperidad que pueden encontrarse mis hijos en un tiempo, que les permita desarrollar su proyecto de futuro en Salamanca. Este optimismo que me invade espero que llegue acompañado de los proyectos que el Gobierno de Pedro Sánchez adeuda a esta ciudad. Como la electrificación de la línea férrea, clave para el desarrollo logístico del Puerto Seco. O el enlace de Buenos Aires, olvidado en un cajón desde hace años. Incluso aceptaría que el Ministerio de la Propaganda se colgase medallas como hizo ayer con las obras de rehabilitación de la Torre de los Anaya, que han contado con financiación del 1,5% cultural. Igual Superman Sánchez nos sorprende hoy con algún anuncio en este sentido, aunque mucho me temo que no. Me conformaré con que la ‘cumbre de Salamanca’ sea recordada en el futuro por haberse alcanzado un acuerdo importante en algún sentido. Hoy estoy optimista.