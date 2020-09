Esto se nos va de las manos

Asusta la elevadísima cifra de contagiados en España durante el fin de semana: más de veintiséis mil. Récord absoluto y terrorífico, solo suavizado porque hay mucho asintomático y los enfermos no son tan graves como en marzo o abril. En todo caso, la segunda ola de la epidemia se expande por el suelo patrio a una velocidad de vértigo.

Mientras se van desbordando los centros de salud y se van llenando las plantas de los hospitales y las UCIs, Pedro Sánchez juega a los cromos judiciales con Pablo Casado. No hay nada más importante para ellos que la renovación del CGPJ, cuyos magistrados están más pasados de fecha que un yogur de Yoplait. El país se hunde en la miseria con el coronavirus desatado, mientras el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición se tiran los trastos por una lista de nombres, por un pacto que unos dicen que estaba bien cocido (los socialistas) y otros que estaba crudo (los populares). Ahora lo más importante para los españoles es saber quién tuvo la culpa de que Sánchez y Casado hayan roto la baraja. Eso y ver qué cara pone Messi cuando se encuentre con Bartomeu.

En Salamanca y en Castilla y León seguimos con números alarmantes, pero las autoridades regionales y locales tampoco están por la labor de preocuparse mucho del asunto. O peor aún: se están preocupando de verdad, pero ni se entera nadie ni sirve para nada.

Desde el sábado a los salmantinos y los vallisoletanos de ambas capitales nos han colocado en zona roja, porque, al parecer, no es seguro, se dice, se comenta, que hay ‘transmisión comunitaria’, que es un concepto un tanto vago pero que viene a significar que los rastreadores han perdido el rastro de los contagios porque son demasiados los positivos y los sospechosos, de forma que no pueden seguir la cadena porque muchos mienten o porque la mayoría no les hacen ni el menor caso cuando les mandan quedarse en casa.

Por lo visto, estar en zona roja lleva consigo la recomendación de la Junta a todos los ciudadanos de ‘no salir de su área de salud’, aunque se trata de un consejo dicho con la boca pequeña, algo que no hay que tomar en serio. Entre otros motivos, porque la mayoría de salmantinos y vallisoletanos desconocemos los límites de nuestra área de salud. Hasta el vicepresidente Igea, al que tanto le gusta prohibir, se ha dado cuenta de que encerrarnos en una zona de fronteras difusas era demasiado castigo.

Los salmantinos y vallisoletanos no nos hemos comportado peor que los zamoranos o los burgaleses, y sin embargo nos vemos señalados por el color ‘rojo Igea’, ese vicepresidente que sufrimos en silencio como nuestra particular versión de la señorita Rottenmeier, la institutriz de la amiga de Heidi. Aquí seguimos sin conocer los motivos y la eficacia de los castigos que imponen el ‘vice’ y su consejera de Sanidad. A estas alturas de la pandemia, tras seis meses de lucha contra el jorobado virus, Sacyl debería disponer de un estudio, basado en los reportes de los rastreadores, sobre dónde, cómo y cuándo se están produciendo los rebrotes. Así sabríamos si las restricciones de aforo y de grupos en las terrazas, bares, restaurantes y todo tipo de locales y eventos, responden a algo más que la intuición de los responsables de la política sanitaria. La Consejería de Sanidad no dispone de un informe de ese tipo, y si lo tiene, lo esconde (este periódico lo ha pedido desde hace una semana con nula respuesta). Y, como hemos apuntado en alguna otra ocasión, mal se puede acertar con la medicina cuando ni siquiera hay diagnóstico.

En estas preocupantes condiciones entramos mañana, teñidos de rojo, en ‘zona escolar’. Un inicio de curso en un entorno de improvisación. Ayer todo eran prisas por encontrar docentes, aulas y pupitres, como si en la Junta no supieran desde junio que había que iniciar el curso en septiembre.