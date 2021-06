Hoy hubiese sido el día idóneo para retirarnos la mascarilla en el exterior y de ese modo comenzar el verano a cara descubierta. Son las últimas horas de una primavera en desescalada, sobresaltos políticos, pérdidas irremplazables, como la de Luis Calvo Rengel –qué memoria--ni más fiesta que los paseos por el Tormes ni más fuegos artificiales que los relámpagos de las tormentas; una primavera en la que Javier Hidalgo hizo mutis, Carlos Hipólito quedó abducido por la Plaza Mayor y Javier Gutiérrez logró que recordásemos otra radio deportiva; el Día del Libro fue de esa manera, más de lo que pudo ser la Semana Santa, que no sabemos cómo regresará, ni tampoco cómo lo hará el Hotel Monterrey tras la reforma.

Regresó el turismo cuando cayeron las restricciones perimetrales y volvimos a la madrugada con la caída del estado de alarma, aquello que tenía espeluznados a Igea y Casado, que no sé qué será de ellos cuando todo esto pase. Hasta en su propio partido son considerados insoportables. Ha habido más ceremonias, pero la mayoría de las parejas dejan lo suyo para el año que viene. No sé si habrá días para todo lo aplazado, le dije esta semana a Fely Campo, que caminaba elegante, de negro, claro, por la calle Toro, satisfecha de una nueva colección que, me dijo, es extraordinaria, de lo mejor, algo que considero normal siendo, como es, una devota de los años 20 cuyo espíritu parece que se va a reencarnar en los años que vienen. Alguien ha dicho esta semana que poco a poco nos vamos reconociendo en la calle, pero la pregunta es si lo haremos también sin mascarillas.

En las últimas horas de la primavera Inmaculada Rodríguez anunció que dejaba la presidencia de la Asociación contra el Cáncer en Salamanca, como había anunciado a las pocas horas de tomar posesión años atrás: esto no es para siempre, ni tampoco la pandemia, me dijo. Inma ha conseguido implicar en su causa a toda la ciudad y es su mejor logro. Hablé con ella y Ana Suárez, la concejala de Ciudadanos, en el Corrillo, el día de la cuestación, y escuché que hay proyectos importantes para la causa del cáncer, bien. Esa mañana habían vacunado a Suárez. Tenía que haber visto la cara de Javier Iglesias, presidente de la Diputación, cuando le comenté que circulaba la idea de que recién vacunado las cucharillas se quedan adheridas a la zona del pinchazo. Es irresistible no hacerlo, pero ya sabe el resultado. Tampoco funciona con los imanes del frigorífico. Está bien que regrese el humor, pero también citas como el concurso de pinchos, que sirve de puente entre la primavera que se va y el verano que viene. Un verano literario con ese Festival Internacional de Literatura en Español (FILE), que tendrá primera parada, precisamente, en La Salina con la nueva entrega de “Los papeles del martes” y la exposición “Poéticas de Salamanca”, en la que anda mi admirada Isabel Bernardo –tengo cita culinaria esta semana con ella—protagonista de otras actividades literarias y con sabor. Para Salamanca quisiera un FILE entero y un festival de música, dos asuntos que ocuparán nuestro verano. Apunte en uno a Pilar Fraile, escritora, y a Alba Soler, cantante en otro, mientras espero, impaciente, lo nuevo de nuestra Silvia Alonso, protagonista de “Solo una vez”, su nueva película. Se confiesa la salmantina en “Elle” con una potente reivindicación femenina.