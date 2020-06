Esto me suena

Suele decirse como advertencia de que el riesgo que lleva ignorar la historia es el de repetirla, y cuando tanto se insiste en ello es porque vedad no le falta. A poco que se indague en la historia aparecen episodios calcados que parecen repetidos a propósito, más como lección aprendida con el fin de recuperar una posibilidad echada a perder para conseguir aquello que entonces pudo haber sido y no fue, que, por lo contrario. Pues testigos somos de algo parecido a esto sin que de momento produzca inquietud en quienes lo ven, más que como un hecho inquietante, como una intención sin posibilidades. Lo malo de ignorar la historia es que se ignora a quienes la han hecho y la hacen día a día, y cuando esa historia es la nuestra, la de España, nos ignoramos a nosotros mismos, a los españoles.

Han sido y siguen siendo noticia por sus graves consecuencias políticas las movidas de Grande-Marlaska con la cúpula de la Guardia Civil, movidas que empezaron con la destitución fulminante del coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, cargo vinculado al Ministerio, por haber perdido en él su confianza. Pero como al final acaba todo sabiéndose, para qué volver a repetir lo dicho sobre un tema ya conocido, como el de la destitución del citado coronel, seguida de la dimisión del general Laurentino Ceña (hasta entonces número dos de la Benemérita) y del relevo inesperado del también general Fernando Santafé, jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil y número tres de la institución, por causa del primero, quien se limitó a cumplir con su obligación ante la juez que lleva el caso del 8-M, que como director de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil que lo investigaba era la de informar a la juez y a nadie más, no al ministro, detalle que como juez que es conoce y no respetó. El informe dejaba a la tropa que organizó, permitió y participó en la marcha con el nalgamen al aire.

Esto es España, por eso según me informaba y conocía mejor la “marlaskada” notaba más y más que me sonaba, que no era la primera vez que algo así ocurría. Busqué y encontré el episodio en un librito que recientemente había leído, librito divertidísimo que Julio Camba escribió y tituló “Haciendo República”, en el que dedicó un capítulo a la Guardia Civil. El capítulo empieza: “La Guardia civil era una de las pocas cosas que funcionaban bien en España. De aquí su impopularidad”, tanto entonces -añado yo- como ahora. “La Guardia Civil era exacta, era honrada y era insobornable”, y lo sigue siendo. Y añade: “La República la tomó con la Guardia civil. Primero intentó sustituirla por el Cuerpo de Guardias de Asalto. Luego, al ver que no podía sustituirla, quiso modificar su reglamento. Después se conformaba ya con modificarle el uniforme, y, por último, ¿saben ustedes qué hizo? Pues aumentar su consignación, para que hubiese más guardias civiles que nunca y para que estos guardias civiles estuviesen mejor retribuidos que jamás...”. Escrito hace casi noventa años es, sin embargo, actualidad pura y dura.

Por lo visto y oído estos días, el Gobierno también la ha tomado con la Guardia Civil. Idea podemita es desmilitarizarla para hacerla desaparecer y crear un cuerpo policial único, político y manipulable (idea que ahí está, esperando su oportunidad). Pero resulta que con la Benemérita no se juega y el ministro Marlaska para apaciguarla le anuncia una subida salarial que ofende más que complace a quienes tienen como divisa el honor que han visto mancillado con una promesa que suena a tentación, a cohecho... a corrupción. ¿Qué otra cosa cabría esperarse de un juez metido a ministro de un Gobierno cuyo presidente grita en sede parlamentaria ¡Viva el 8-M! y de quienes le aplauden? Pues de esta gente le viene a la Benemérita esa “impopularidad” a la que se refería Camba, de quienes han conseguido hacer imposible peor las cosas, Marlaska es un ejemplo. Quién lo ha visto (como juez burlado en el “caso Faisán”) y quién lo ve (como ministro del Interior de un Gobierno rayano en la delincuencia). Y esto es sólo el comienzo de lo que acaba de empezar.