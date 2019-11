Susto o muerte. ¿Qué es peor, una tercera repetición de elecciones generales o un gobierno Frankenstein? Mantener la interinidad de las instituciones y someter a los votantes a un nuevo suplicio dentro de seis meses sería un desastre, pero yo creo que este pacto de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, apoyado desde dentro y desde fuera por partidos golpistas, separatistas, antiespañoles y filoetarras, es todavía peor, porque nos lleva directamente a la ruptura de la sociedad y de la nación y a la ruina económica.

Sería estupendo si quedara por algún lado algún resquicio para dar marcha atrás como apuntan algunas voces que llaman al PSOE a la cordura. Lo han hecho Inés Arrimadas en Ciudadanos y Alberto Núñez Feijóo en el PP. Ambos se muestran convencidos de que estamos a tiempo y de que esto lo podemos parar. Por desgracia, esa rectificación no se va a producir. El abrazo de Pedro y Pablo no era una comedia, sino un amor verdadero. Ambos cumplen sus sueños: Sánchez seguirá durmiendo en los colchones de la Moncloa e Iglesias ascenderá desde el casoplón de Galapagar al cielo de las vicepresidencias. El Doctor No es No se ha echado en brazos de su mayor pesadilla, el Coletas que le iba a provocar insomnio eterno, con auténtico entusiasmo. Ni siquiera ha echado una mirada a su derecha, hacia Casado o Arrimadas. Lo tiene muy claro.

Por tanto, la ensoñación del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, de un acuerdo PSOE-PP-Cs en España que se trasladaría al Gobierno de Castilla y León, cumpliendo así sus deseos más íntimos de estrujar en sus brazos a Tudanca, no es más que el sueño del médico naranja en una noche de noviembre, y una pesadilla para otros, los obligados a aplicar una alta dosis de Santa Paciencia ante sus genialidades.

A esos que conservan todavía la ilusión de que puedan fracasar las negociaciones de los Picapiedra Pedro y Pablo con lo más ‘selecto’ del Congreso, habría que decirles, como rezaba el cartel a la entrada del infierno de Dante, “abandonad toda esperanza”. El acuerdo para asegurar la continuidad del durmiente en La Moncloa les conviene mucho a los diez u once partidos implicados, que son muchos y de variopinta extracción, pero todos ellos unidos por una idea común: sacar tajada.

El escaño que perdió ayer el PNV en favor del PP en Vizcaya obliga a la pareja del “Pacto para no Dormir” a incluir a más indeseables en la ecuación de la investidura, pero el tener que negociar con los filoterroristas de Otegui o los golpistas de Puigdemont no les va a frenar.

Vayamos por partes, que es lo que van a hacer ellos a la hora de descuartizar España: los tres diputados de Mas País están ya en la saca, los seis del PNV ya están hablados, el BNG y Nueva Canarias son colegas filosocialistas, mientras que Teruel Existe se contentará con unos cientos de millones de euros en inversiones. Los más duros, ERC, Junts per Cat y Bildu, irán cayendo (les hacen falta dos). Piden los tres lo mismo: negociación política sobre el derecho de autodeterminación, presos catalanes a casa y prófugos etarras a Euskadi. Y Los Picapiedra les darán lo que haga falta a cambio de su abstención. No todo, por supuesto, pero sí una mesa de diálogo sin límite, con observadores internacionales (algo parecido a lo que ya pactó Sánchez con Torra en el abyecto encuentro de Pedralbes), y la seguridad de que todos los asesinos y golpistas estarán en sus casas más pronto que tarde.

Sánchez e Iglesias tirarán de chequera, con el dinero de todos los españoles, para atender la agenda vasca, la hoja de reclamaciones cántabra, la lista de exigencias canaria, las peticiones gallegas y las demandas turolenses. Una panoplia de gastos e inversiones que colocarán a España al borde del precipicio, allí donde bailaba Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. Por supuesto, a los castellanos y leoneses nos tocará invitar a la fiesta presupuestaria del socialismo rendido al comunismo bolivariano y no recibiremos ni las migajas. A nosotros nos tocará apretarnos el cinturón mientras pagamos el impuestazo que preparan la pareja del insomnio.