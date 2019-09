Las fiestas ya empezaron, las nuestras, fiestas en honor a Santa María de la Vega, Patrona de Salamanca y su tierra, para unos, para otros la Patrona es lo que menos importa de ellas a las que se apuntan devotos y no devotos de la Virgen, a éstos sólo les mueve la fiesta en sí, programadas para el gusto de todos, en intención, porque otra cosa es que se logre este casi imposible propósito ya que nunca falta el insatisfecho de turno poniendo faltas y echando por tierra el esfuerzo y la buena voluntad de quienes se empeñaron y pusieron manos a la obra en el intento de agradar a todo el mundo. Criticar por criticar es tan fácil que cualquiera lo hace, y como además es gratis, no falta quien se afane en darse el gustazo. Sin embargo se apunta a ellas, porque las fiestas son de todos y nadie renuncia a su parte.

Pues en fiestas estamos con la Patrona como protagonista, hoy, en la ya tradicional y concurrida ofrenda floral, que cada año se supera a sí misma, mañana, en la solemne misa en la catedral a la que asiste la corporación municipal, con las consabidas ausencias, que acude a ella Rúa adelante a la zaga del abanderado, entre músicos y maceros, previa al pregón inaugural, sin más cambio relevante de un año para otro que el del pregonero o la pregonera. A partir del lunes, con la Patrona ya de vuelta a su altar, las fiestas seguirán sin motivación religiosa, por inercia, durante toda la semana.

Pero no solo Salamanca está de fiestas, muchos pueblos de la provincia también y por la misma razón, su Virgen, que aunque solo hay una tiene en cada pueblo su propio nombre: del Carrascal en Cespedosa, de Gracia Carrero en Gallegos de Solmirón, de los Reyes en Villaseco, de Navales en Navales, de la Natividad en Pedraza, del Árbol en Mieza, del Rosario en El Tornadizo, de la Antigua en Aldeavieja de Tormes... pueblos todos ellos en fiestas, apurando el calendario hasta el último día antes de que suene la traca final, comiencen a vaciarse y, en consecuencia, a prepararse para la dura hibernación... hasta el verano siguiente. Así un año y otro desde hace ya muchos y hasta sabe Dios cuántos.

Las fiestas ya empezaron, aquí y en muchos lugares más, tanto que media España, metida de lleno en fiestas, anda entretenida en lo suyo que es también lo nuestro. Pero fuera la vida sigue, no hay quien la calle ni algarabía festiva capaz de ponerle sordina, y aun cuando lo que nos llega de fuera no es para tirar cohetes no hay manera de evitarlo, se cuela intruso y acapara un espacio en la celebración, uniéndose al ruido ambiental como una atracción más impidiendo así que perdamos ripio de su actualidad, en este caso política.

Aceptable o no, según se mire, lo cierto es que aquí la tenemos dando la murga mientras los pueblos celebran a sus Patronas. A ésto venía y a ésto he llegado, a la existencia de los pueblos, porque donde hay pueblos hay fiestas y no hay fiestas sin pueblos por vacíos que estén, las fiestas los llenan aunque sea por unos días, los suficientes para enseñarles al mundo que a los pueblos les queda vida y razones para no olvidarlos.

Cada pueblo está donde está por un viejo y pertinaz motivo, pues de ese motivo algo siempre queda, que es la punta del hilo que tirando lleva a una posible solución de futuro. Consiste en ver qué hubo en momentos mejores y sigue en parte habiendo ahora que nadie se preocupa por recuperar mientras se pierden entre soluciones fantásticas de dudosa eficacia. Fusionar es disolver, es liquidar, es acabar con lo que hay, es decir, con una despoblación asistida, sí, pero quitándole a los pueblos lo poco que todavía les queda y así, muerto el perro se acabó la rabia. Hay que teorizar menos y no reducir atractivos existenciales a la mínima expresión, restando servicios -último ejemplo, el de los consultorios médicos- y aumentando la sensación de aislamiento, de incomunicación y de abandono. O se va al meollo de la causa o no habrá Igea, es decir, receta que remedie la despoblación.