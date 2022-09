Estamos perdiendo

Las informaciones sobre el asunto aparecen en la portada, pero lo hacen en lugares más bien marginales de la edición digital de un poderoso periódico madrileño. Estos son los dos títulos asociados a los reportajes: “El obrero ucranio que se convirtió en héroe tras morir en el frente”. “La agencia nuclear de la ONU afirma que el riesgo de un accidente en Zaporiyia (la mayor planta nuclear de Europa) ha aumentado significativamente”.

Es más que razonable la inclusión de la noticia del obrero ucranio en la página inicial del periódico. Se supone que en ese tipo de textos bélicos las cifras de muertos heridos o refugiados poco a poco dejan de interesar. En este escenario la historia de un soldado, aún siendo trágica, puede aproximar sensibilidades que permiten un trato empático (perdón por la palabreja). El cine (otra vez) ofreció una situación semejante gracias a Spielberg en “Salvad al soldado Ryan” (1998).

Más razonable aún es haber incorporado a la primera página la noticia de la planta de Zaporiyia, dado el inminente peligro que podría representar, y no solo para Ucrania, como se demostró con el accidente de la central nuclear de Chernóbil en abril de 1986. Si la serie de televisión (Chernóbil, 2021) es mínimamente fiel a lo que sucedió en esta planta nuclear, y presumo que lo es, hay motivos para sudar frío (o más bien caliente, muy caliente). No ayuda al sosiego saber que, a pesar de que la trama se desarrolla en tierras ucranias, la película está rodada en ruso. Y mucho menos apacigua asumir los graves avisos del director general de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, que ha advertido horrorizado que es posible un accidente en la planta nuclear de Zaporiyia, especialmente tras descubrir que un bombardeo cortó la conexión eléctrica exterior. Así que no vean ustedes la peli de Chernóbil: ¿Quién le manda a usted investigar qué pasó en esta central nuclear cuando empezó a fallar la conexión exterior?

Y, mientras tanto, se cumplen los 200 días de guerra convencional. Los muertos en el conflicto superan como mínimo los 5.663 (rusos y ucranios), según declara la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que cuenta también los 5.718 civiles y 8.199 personas heridas. Los castigos políticos y económicos con que se pretende castigar a Putin y los suyos (el 70% de los ciudadanos rusos apoyan a su presidente) han revertido para sancionar a Europa. Putin está ganando en estrategias. Da no sé qué decirlo.