ESPAÑA no está en quiebra. Lo ha dicho Pedro Sánchez, y puede que incluso sea verdad, aunque resulte muy raro. Técnicamente, el valor de los activos de nuestro país no es inferior al de las deudas del Estado, pero si lo comparamos con el Producto Interior Bruto, resulta que sí: debemos más de lo que producimos en un año, un 22% más.

Entonces, ¿estamos en quiebra o no? Casi da igual, lo importante es saber si podemos pagar lo que debemos, y parece que no. No estamos en condiciones de ahorrar para devolver nuestra gigantesca deuda pública de nada menos que 1,42 billones de euros, algo así como un campo de fútbol lleno de billetes de 50 hasta una altura de tres metros. No podemos devolverla porque Sánchez ha elevado el déficit estructural del Estado hasta los 60.000 millones anales. Si el Gobierno se limita a pagar los intereses (ahora muy bajos) y se gasta cada año 60.000 millones más de los que ingresa, mal puede devolver el ‘principal’. Por ahora vamos tirando gracias al dinero gratis de Europa, pero le estamos dejando una herencia ruinosa a las próximas generaciones.

Dice Sánchez que lo que está en quiebra no es España, sino el sentido de Estado del PP y de Vox, que ponen palos en la rueda y no arriman el hombro. Puede ser. En todo caso, cualquiera de ambos partidos tiene infinitamente más sentido de Estado que los socios del Gobierno, a los que les une su declarada intención de acabar con nuestra democracia constitucional, bien sea instaurando una autocracia comunista como pretenden Podemos y sus excrecencias, bien sea rompiendo España en pedazos como promueven los golpistas de ERC y Junts, o bien imponiendo el socialismo autogestionario como propugnan los filoterroristas de Bildu.

Y tanto PP como Vox tienen más sentido de Estado que el propio Sánchez, porque nadie tiene menos sentido de Estado que quien pacta, negocia y premia a los partidarios declarados de acabar con el Estado.

En fin, que igual no estamos en quiebra, e incluso puede que sea cierto eso que dijo también ayer Sánchez de que “España va mejor y en 2022 irá aún mejor”. La pregunta es ¿mejor que cuándo? ¿mejor que quién?

Si nos comparamos con las mismas fechas del “annus horribilis 2020”, estamos un poco mejor. Pero si miramos a nuestro alrededor, al resto de los países de la Unión Europea, resulta que estamos de pena.

Somos de los pocos países de la UE que no han conseguido todavía recuperar el nivel de riqueza previo a la pandemia. De hecho, estamos muy lejos de conseguirlo: todavía nos falta un 6,6% de PIB, unos 85.000 millones de euros. España es el peor país de Europa en el ritmo de recuperación de la economía y será el último en alcanzar los mismos niveles de 2019 (en 2023, si la cosa no se tuerce).

España va bien, sí. Tan bien que tenemos el doble de paro que la media de la zona euro, un 14% frente a un 7%, lo que supone el récord de desempleados, incluso sin contar a los que permanecen en el limbo de los ERTEs.

Nuestra caída de la producción durante el periodo de la pandemia ha sido brutal, un 22% del PIB, justo el doble que la media de la OCDE y siete puntos más que la media de la Unión Europea. Partimos de tan abajo que, con la ayuda de los fondos de Bruselas, estábamos liderando las previsiones de recuperación. Y digo estábamos, porque en los últimos meses la gestión caótica y desnortada del Gobierno sanchista-comunista nos ha colocado a la cola. De ser los que más íbamos a crecer, a figurar entre los más rezagados. La inflación nos come y el Ejecutivo de Sánchez solo piensa gastar más y más, contratar más y más funcionarios, subvencionar todo tipo de friqui-chorradas y freírnos a impuestos.

Pues eso, que ir, vamos muy bien... hacia el precipicio. Pese a todo, saldremos de esta, y lo haremos no gracias al Gobierno, sino a pesar del Gobierno.