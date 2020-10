No sé cuántas veces me habrán preguntado en los últimos dos meses, entre el estupor y el cauto reproche: “¿pero qué está pasando en España?”. Nadie desde el extranjero lograba explicarse hasta ahora por qué los contagios llevaban ese carrerón, ni cómo se había perdido el control a tal velocidad. Yo he ido argumentando la falta de recursos, muy palpable en comparación con otros sistemas sanitarios europeos, y callaba, abochornada, explicaciones que deseaba no dar fuera de casa, como los ochenta positivos a los que la policía no encontró en Salamanca en sus casas guardando la cuarentena como debieran o la incapacidad manifiesta de quienes deberían estar tomando decisiones.

Cuando algún colega periodista alemán o danés o austriaco me escribía pidiendo ayuda, porque estaba escribiendo sobre el asunto y no conseguía hacer cuadrar las cifras oficiales de muertos con los datos de fuentes independientes, pensando el pobre que se trata de algún error de traducción, procuraba no contestar a ese correo electrónico si no era absolutamente necesario. Por vergüenza. A nadie le gusta airear las propias miserias. Pero los meses han ido pasando y los periodistas acaban cayendo en la cuenta de lo que empieza a percibirse, para mi dolor, como un “Estado fallido”. He leído por primera vez esa expresión referida a España en el Neue Zürcher Zeitung, que es el diario de referencia del sector financiero suizo. El analista Leopold Sell razonaba que las instituciones españolas están en tal estado de crisis que España no resulta lo suficientemente fiable como para gestionar por sí misma el dinero del Fondo de Reconstrucción europeo, en el que actualmente residen todas nuestras esperanzas de salir adelante.

“Puede resultar necesario que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional tengan que seleccionar y supervisar los proyectos que merezcan financiación”, sugería, porque “políticamente, la situación es demasiado inestable”. En una radiografía de España para no iniciados, enumeraba sucintamente la crisis de la monarquía, el chantaje a que el Gobierno se ve sometido por “fuerzas centrífugas”, la “incapacidad para hacerse con un presupuesto regular”, los “enfrentamientos entre administraciones” y la “crisis de los jueces”, concluyendo que ninguno de los tres poderes constitucionales es realmente funcional.

También he leído en Financial Times que “La respuesta española al Covid ha sumido al país en el caos”, en el alemán Handelsblatt que “las trincheras políticas evitan la gestión de la crisis Covid en España” y un reportaje en The Economist titulado “La política venenosa de España afecta a la pandemia y a la economía”. Parece que ya han podido responder a las preguntas que se hacían hace unas semanas. En todas partes cuecen habas, eso está claro, pero esto es lo que leen los inversores internacionales y eso es lo que se entiende ya en todas partes.