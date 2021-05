Esta vez no cuela, señor Sánchez

La encuesta que publicaba ayer este periódico confirmaba lo que otros sondeos vienen apuntando desde el ‘Ayusazo’ del 4-M. El apoyo popular al PSOE está en caída libre y el PP remonta con fuerza hasta alcanzar la mayoría absoluta sumando los votos de Vox, que permanece estable.

Los sondeos vienen a desmentir ese lugar común de que la mayoría de los españoles son medio tontos, se dejan manejar y no se enteran de la misa la media. En nuestro país el grado de anestesia al que las televisiones y todo el aparato mediático progubernamental pueden someter a los ciudadanos tiene un límite que Sánchez y su corte de aduladores han sobrepasado con creces. Se puede engañar a pocos durante mucho tiempo o a muchos durante poco tiempo, y como somos multitud, las trolas del Ejecutivo más mentiroso que han conocido los tiempos democráticos han estallado de golpe y ya nadie se cree nada.

Lo peor que le puede pasar a un líder político es que sus ciudadanos no le tomen en serio. Y son tantos los malabarismos, las piruetas y los trucos de mal prestidigitador de Sánchez que comienza a ser visto como un titiritero, un artista del alambre cuyo único objetivo consiste en mantener el equilibrio un segundo más.

Cualquier pronóstico en estos tiempos de alta efervescencia política está sometido a incertidumbre, pero ahora mismo las previsiones apuntan a que la debacle del sanchismo no hará sino agravarse a medida que avance la legislatura. Una vez que los votantes han descubierto la verdadera cara del sanchismo y han comprobado la debilidad que le ha hecho morder el polvo en Madrid, el deterioro se antoja imparable.

A ese proceso de degradación va a contribuir sin duda el indulto a los golpistas catalanes. El Gobierno sanchista-comunista ha intentado allanar el camino hacia una relajación de la opinión pública que permita convertir esa auténtica gamberrada, esa inexplicable claudicación de la democracia ante los delincuentes, en un acto de generosidad y de avance hacia el diálogo. Hubo un tiempo en el que muchos españoles podrían tragar con esa inmensa rueda de molino, pero ese tiempo ha pasado.

No colará de ninguna manera, y lo peor es que a Sánchez no le que da más remedio que cumplir su promesa a los rebeldes (será de las pocas que cumpla desde que llegó al poder) porque si no les indulta perderá la mayoría en el Congreso y se verá abocado a convocar unas elecciones para perderlas.

No cuela porque el Tribunal Supremo no le ha dejado al Gobierno ni un mínimo resquicio para justificar la ‘gracieta’ de sacar de la cárcel a los golpistas. El informe del alto tribunal viene a decir lo que piensa cualquier persona sensata, que no se puede indultar a unos delincuentes que no lo solicitan y que no solo no están arrepentidos, sino que declaran a los cuatro vientos que volverán a las andadas en cuanto puedan. Según el Supremo, la medida de gracia sería una “solución inaceptable”, porque no cumple ninguna de las tres razones que prevé la ley: que sean casos de justicia, de equidad o de utilidad pública. “Esta Sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento”, aseguran los magistrados, y rematan afirmando que “cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos” los motivos invocados para pedir el indulto pierden cualquier justificación.

La única justificación del perdón que Sánchez va a conceder a Junqueras y al resto de presidiarios es que servirán para mantener la precaria mayoría parlamentaria del Ejecutivo. Algo tan obvio que ni la Factoría de Ilusiones de Iván Redondo va a poder camuflar.

Y, al contrario de lo que piensan los gurús del Gobierno, para los españoles no es una cuestión prioritaria que Su Sanchidad siga durmiendo en La Moncloa. Es más, para una mayoría cada día más amplia la prioridad es que se vaya cuanto antes a dormir a su casa.