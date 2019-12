Si hace cuatro años nos cuentan que asistiríamos en este final de 2019 a este vodevil presidencial, no nos los creeríamos.

El presidente en funciones se ha empeñado en convertir la política en un lamentable espectáculo, con el único objetivo de “blanquear” a los golpistas a los que quiere para que lo hagan presidente del Gobierno de España. Sánchez ha conseguido despojar de ideología al PSOE y ahora su “idiotología” solo consiste en continuar en Moncloa caiga quien caiga y a costa de lo que haga falta. Tampoco tiene quien le diga dentro de su partido lo equivocado que está.

Nunca nadie tuvo tan poco decoro para desdecirse públicamente y en menos tiempo como Pedro Sánchez. Del insomnio que le provocaba imaginar a la extrema izquierda bolivariana liderada por Pablo Iglesias sentada en el Consejo de Ministros ha pasado a convertirse en su mejor somnífero para dormir a pierna suelta. De ni siquiera cogerle el teléfono a Torra, porque no condenaba la violencia de la “kale borroka” catalana, a sentarse de tú a tú. Esa es la razón del paripé con el resto de presidentes autonómicos que acuden prestos, aunque sean meras comparsas, a la llamada telefónica de Sánchez.

No me consta que el de la vaselina, es decir el presidente aragonés, Javier Lambám, que dijo que no quería lubricantes por Reyes, en alusión al indeseable pacto con los sediciosos de Esquerra Republicana para que Sánchez sea jefe del Ejecutivo de España, o el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, hayan tenido el coraje suficiente como para decirle a su secretario general socialista que no pacte con los indeseables que quieren ver fracturada a España o que quieren sacar tajada económica de una negociación que acabará por premiar a unos ciudadanos en detrimento de otros.

No me consta que se hayan plantado ante Sánchez para parar la ignominia. Tampoco tengo conocimiento de que el secretario provincial socialista, Fernando Pablos, tan crítico en otros momentos con el líder de su partido, le haya dicho que tiene muy poca vergüenza al pactar con los golpistas o que haya llamado miserable a Adriana Lastra por sentarse con los proetarras de Bildu a negociar la investidura.

Mucho me temo que todos estos socialistas que hablan mucho ante su electorado y hacen poco ante Pedro Sánchez para frenar su desvarío tan peligroso para los españoles que no hemos nacido en Cataluña, van a necesitar una sobredosis de vaselina, no sé si antes o después de Reyes.

Si ERC no lo remedia, tendremos gobierno de extrema izquierda con el apoyo de los golpistas y los amigos de los terroristas antes de fin de año o a más tardar después de Reyes, pero lo tendremos. Junqueras sabrá mañana si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le concede la inmunidad parlamentaria y si es así, el sábado su partido lo nombrará candidato a la presidencia de Cataluña con poderes “cuasi” absolutos.

La conversación entre el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Pedro Sánchez debió de ser tipo besugo. Mientras el “barón” popular aprovechaba para recitarle la lista de peticiones por si no había más ocasiones para recordarle que Castilla y León también existe, Sánchez silbaba mirando al infinito y pensando: otro trámite superado. Ya quedan menos para terminar de hablar con los 17. En la próxima ronda igual le da por consultar con los panaderos de España, porque creo que a Junqueras le gusta en pan de masa madre y bien horneado al horno de leña.

Mañueco le recordó a Sánchez que anda desesperado en busca de una investidura, que los presidente de las comunidades autónomas no pintan nada, entre otras cosas porque no tienen voto en el Parlamento nacional, por lo que si quiere cometer una fechoría que no los utilice como “Cleenex” de usas y tirar. Eso sí, el presidente castellanoleonés quiere un Gobierno de España que garantice la igualdad entre todos los españoles con independencia del lugar en el que hayan nacido.