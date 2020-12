Esperanza se llama

La caja era normalita, blanca, sin más. Llegó al centro de salud en una furgoneta de reparto, de las que hay cientos por la ciudad a cada hora, y el empleado de una empresa de transportes, con su mono, la llevó hasta el centro de salud San Juan, como harán él y otros transportistas cientos de veces al mes con otras parecidas.

La imagen no podía ser de lo más normal, si no fuera por la Policía Nacional; si no fuera por la salvaguarda de la Policía Local; por los periodistas convocados; si no fuera por los numerosos viandantes que sacaban sus móviles para fotografiar el momento; o si no fuera por los corrillos que confirmaban que lo que iba en esa caja blanca era la esperanza. Era por lo que suspirábamos desde marzo, cuando se nos puso todo cuesta arriba. Por eso podemos hasta llorar de emoción viendo esa caja blanca, chiquita, cutre...

Por eso está la ilusión de Pilar, esa mujer de 108 años que suspira por ponerse la vacuna porque quiere vivir todo lo que le marque el destino y no perderse ni un solo día de este regalo que es la vida por un abrazo a destiempo. Está la ilusión del abuelito que quiere volver a reunirse con los suyos o la de aquel que simplemente desea pisar la calle sin miedo y sentir la brisa del paseo.

En esa cajita blanca está la esperanza de no sumarse a los 50.000 oficiales y a tantos otros que no murieron de COVID pero sí por otros males que no pudieron ser atendidos en plena pandemia, cuando los cadáveres se acumulaban en el Palacio de Hielo y las funerarias, también las de Salamanca, no daban abasto.

En esa simple caja está el querer pasar página, el poder continuar la vida... en esa cajita blanca está la magia, el mejor regalo de esta Navidad, el ansiado fin a 9 meses de infierno.

Por eso el departamento de propaganda de Moncloa no quiso perder la oportunidad de ponerle al primer envío el ‘sello’ del Gobierno de España, porque es lo más positivo que ha ocurrido desde marzo y el presidente del Gobierno quería patrimonializarlo aunque no fuera su logro. Y por eso también Pedro Sánchez, como aún no puede hablarnos en Nochebuena, dio su charleta ayer para que quedara ligado su primer año de mandato a la llegada de la cajita más esperada de la historia. Es verdad que hizo lo que probablemente hubiera hecho cualquiera de los presidentes anteriores si hubieran tenido tan buenos asesores... y tan poca vergüenza.

Porque la cajita es la esperanza, sí, pero no borra los muertos por COVID, por eso chirría que alguien pueda sacar pecho de la mayor desgracia de nuestra historia. Tampoco borra la caradura que ha supuesto que se desentendiera de la gestión de la pandemia en España a la vez que, en cambio, reclamara a Bruselas un liderazgo del que él huyó en su país. Porque no hemos tenido Gobierno para lo malo, que ha sido la pandemia, y, en cambio, se ha hinchado a cumplir las promesas infames de sus socios, aprovechando el shock en el que estaba sumida la sociedad. Sí ha cumplido en enchufar a mujer y a amigos, en vender a España por unos presupuestos, en ningunear al Rey y ahora en el indulto a los presos catalanes en contra incluso de la Fiscalía. Y ha sido, nadie puede dudarlo, fiel a sí mismo, incluso en su discurso: hace dos días aseguró a través de sus fieles de la parte socialista del Gobierno que no habría Ley de la Corona, y 48 horas después, la ha anunciado. Y quien habló era Sánchez, su esencia, porque en su largo y tedioso discurso no encontró espacio para una línea de autocrítica y sí para criticar a la oposición. Y algo bueno ha hecho para él: sobrevivir y mostrarse como animal político camaleónico, más brillante de lo que nadie esperaba aunque para su beneficio. Llegó de prestado y se ha hecho con Moncloa en propiedad, aliándose con quien le interesara a cada momento.

Llegó la cajita mágica, la de la ilusión, la esperanza. Y lo hizo porque una empresa capitalista de las que cerraría Pablo Iglesias, el socio prioritario de Pedro Sánchez, la descubrió. Y está aquí porque esa Unión Europea que según Iglesias había olvidado los principios fundacionales, lo ha hecho posible. Y sí, ojalá Pedro Sánchez pueda hacerse la foto de verdad, la que reflejaría que todos los españoles hemos podido vacunarnos.

De momento esa caja blanca es nuestra mayor ilusión, pero no deja de ser solo una. Esperanza se llama.