Vivimos tiempos de mentiras y medias verdades, como corresponde a todo periodo preelectoral. Los eximios representantes de las fuerzas políticas, en su alta misión de defender los intereses de todos los españoles, se dedican con fruición a dos tareas fundamentales: defender su nefasta gestión de la crisis política, que nos lleva a nuevas elecciones generales, y culpar a los contrarios del fracaso. Y para ello no renuncian al lanzamiento de bolas y patrañas para uso y disfrute de sus simpatizantes, porque al resto no nos engañan.

Por ejemplo: miente el presidente del Gobierno en funciones cuando dice que no podría dormir pensando en el tormento de tener a amigos de Pablo Iglesias sentados en el Consejo de Ministros. Lo que de verdad le quita el sueño a Pedro Sánchez es no dormir en los mullidos colchones de La Moncloa y para eso trabaja desde hace cinco años, para seguir planchando la oreja en los almohadones presidenciales. A los colegas del Coletas ya los invitó a una vicepresidencia y tres ministerios y gobierna con ellos autonomías y municipios sin que esa compañía le provoque insomnio.

También miente Sánchez cuando asegura que está dispuesto a aplicar el 155 en Cataluña en cuanto Torra y sus secuaces se salten la ley. No dice la verdad porque los golpistas y sus colaboradores llevan años saltándose las leyes con todo descaro y aquí nadie aplica otra política que no sea la del presunto diálogo o, en el mejor de los casos, el mirar para otro lado. Y la prueba de la cercanía de los socialistas con los separatistas catalanes la tenemos en la reciente incorporación de una representante del PSC a Diplocat, el organismo de los golpistas para la internacionalización del ‘procés’. Es decir, que los socialistas ya están dentro del aparato que patrocina y sostiene el levantamiento de las instituciones catalanas contra España, participando en un ente que se ha dedicado y se dedica a organizar debates a favor de la independencia en el extranjero y que ante el referéndum ilegal contrató observadores internacionales para tratar de validar la consulta del 1-O.

No miente Sánchez cuando dice que España necesita un Gobierno con margen de maniobra, con capacidad para enfrentar los grandes problemas que ahogan al país, para tomar medidas ante la inminente recesión económica, ante la desgracia del Brexit y la amenaza del recrudecimiento secesionista tras la sentencia del 1-O. La duda, en este asunto, reside en saber si es el Doctor cum Fraude el más indicado para asumir ese Gobierno.

No es Sánchez el único mandatario que está demostrando sus capacidades como tergiversador de la verdad en estos días de rabiosa precampaña. Tampoco Pablo Casado y Albert Rivera dicen toda la verdad cuando aseguran que Sánchez es el gran obstáculo para la política en España. Cualquier observador imparcial reconocerá la habilidad del Doctor No es No para bloquear los pactos, pero también admitirá, a renglón seguido, que tanto Rivera como Casado, y en mayor medida Iglesias, tienen una alta cuota de responsabilidad en este pozo de marasmo en el que los políticos nos tienen sumidos a los españoles desde hace cuatro años.

No miente Pablo Casado cuando dice que España Suma podría sumar. Y no por las encuestas, que anuncian un ligero descenso del peso del centro derecha en las próximas elecciones, sino porque ya en las anteriores generales la suma de apoyos de las tres formaciones habría permitido llegar a los 176 escaños, aunque con la disgregación del voto se quedaron muy lejos de la mayoría, con 66 escaños populares, 57 naranjas y 24 de Vox que se quedaron en 147 diputados, a 28 de la mayoría. Y en el Senado, la coalición, sin duda, arrasaría.

Lo que no dice Casado es que esa coalición resulta imposible. Y no solo porque Ciudadanos nunca se avendría a compartir cartel electoral con la extrema derecha, sino porque en sus propias filas, dentro del PP, se produciría una rebelión encabezada por algún gallego. Y no daremos más pistas.