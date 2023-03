Espacios con historia

Son el espacio y el tiempo los que dan forman al perímetro de la actualidad, y ya sabemos que el tiempo es historia. Y la actualidad de hoy nos lleva al Palacio Episcopal o Palacio del Obispo, que se convierte en espacio de actualidad al que no le falta historia.

Por si alguien se ha olvidado, el Palacio Episcopal se alza frente a la Catedral Vieja, y no, el obispo, José Luis Retana, no vive ahí. No le veo hombre palaciego, como tampoco lo era Carlos López, su predecesor. Algunos viejos curas me han dicho que ahí no vive un obispo desde 1964 y los documentos no se ponen de acuerdo si esa era o no la casa del obispo en el siglo XIV o antes.

Los expertos catedralicios aseguran que las obras de la catedral se cuidaron mucho de no tocar la residencia episcopal igual que el obispo de 1755 se cuidó mucho de ponerse a resguardo cuando se vio la inestabilidad de la Torre de Campanas por los daños del Terremoto de Lisboa. Baltasar Devreton reforzó la base de la Torre y aunque le quitó el encanto artístico que tenía, la salvó.

Un siglo después se encargó al arquitecto José Secall el actual palacio, que comenzó disfrutando fray Tomás Cámara y más tarde el golpista Francisco Franco. Hasta allí fue Unamuno a pedirle clemencia para su amigo Atilano Coco. Enrique Pla y Deniel lo ocupó de nuevo cuando su amigo el golpista se marchó a Burgos, y el resto de sus seguidores hasta 1964.

Aún seguía ahí el famoso búnker. En 1986 se convirtió en Museo de la Ciudad, que luego cerró y ... hasta ahora. Hoy el Palacio del Obispo (más bien de los obispos) se convierte en museo diocesano de arte sacro y tiene de vecino al Museo Diocesano, que es un tesoro documental digno de más conocimiento.

Será un espacio de arte sacro y tendrá una derivada pedagógica, para que muchos sepan quiénes eran Adán y Eva, por ejemplo, si no han ido a clases de Religión o a catequesis, que uno cree que deben ser dos cosas diferentes, pero esto ya es otra historia.

Esta es la noticia, el espacio con historia y su actualidad, en una semana en la que el viejo Palacio de los Arias Corvelle, que acoge el Centro Hispano Japonés, en San Boal, nos oferta una semana cultural que roza lo místico, de verdad, y se contagia.

El otro día el embajador de Japón me contaba cuánto recuerda la emperatriz Michiko Salamanca y ese centro cultural, cuyo director, José Abel Flores, describe como un rincón de Japón en España. El Palacio contiene una colección de medallones familiares renacentistas, que algunos –entre otros el profesor Luis Cortés—aseguran que son los mejores de Salamanca.

Están en el patio, con su aire renacentista y el recuerdo de la estancia de Wellington y la leyenda de la Marquesa de Almarza, que igual fue verdad. Al lado estuvo la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy impulsada por los plateros salmantinos, que fabricaron algunas de las piezas que veremos en el museo diocesano de arte sacro, alguna de las cuales, quizá, pudieron estar en el antiguo seminario de Carvajal, junto a la Cueva de Salamanca, edificio cuya historia terminó con un misterioso incendio y la sombra alargada de un cura (o lo que fuese) que podría militar hoy en las filas de Vox. Se llamaba Sergio Euplio Heredia Corrales. Un pieza. Regentó allí una residencia de ancianos bajo la advocación de la Transfiguración del Señor. Sin comentarios. El edificio está siendo rehabilitado, así que estamos en otro espacio con historia. Y expectativa de destino.

No hay día sin su actualidad, con sus espacios y sus historias, pero también con sus sobresaltos. Tres años después del enchiqueramiento general por la pandemia vivimos con el corazón encogido por la posibilidad de una crisis financiera. Sí, como aquella.

Otra vez sentados al borde del abismo y con los pies colgando, y leyendo “Murmullo”, el nuevo libro de Belén Gopegui, que hoy presenta en Salamanca. Autoayuda por aquí y un poco de ayuda ajena, por allá, dictada desde la experiencia. A escasos metros del Hispano Japonés, su actualidad y su historia.