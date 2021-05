Escuela de calor

No hemos ni empezado el verano y miles de familias ya están temblando por la que se les avecina en septiembre a causa de la reducción del horario escolar. O los niños salen una hora antes de clase -y a ver quién les recoge-, o se le recorta media hora a la salida y otra media hora a la entrada... En cualquier caso un rompecabezas.

Mañana es el Día de la Familia y con quien no ha negociado la Junta para llegar a este acuerdo ha sido, precisamente, con las familias, que en su mayoría no están de acuerdo. Son horarios que les crujen. Les obligan a pedir permisos en sus trabajos o apoyarse en servicios extraescolares que, a priori, no son gratuitos.

La Junta ha obviado a las ampas y a los representantes del Consejo Escolar Autonómico. Lo hace bajo el pretexto de premiar al profesorado, que es quien defiende las virtudes de esta fórmula y que, en efecto, este año se lo merecen todo, pero hay mejores formas de agradecer su labor que la que se ha tomado.

Desde un punto de vista pedagógico, la reducción de la jornada en septiembre tiene una dudosa justificación y, además, puede volver a perjudicar a los alumnos menos aventajados.

Distintas organizaciones ya alertaron durante el confinamiento de que la pandemia podía generar grandes diferencias en los resultados académicos entre alumnos de familias con mayor nivel de apoyos y recursos, y aquellos de menor extracción social. Estas situaciones, lo que aconsejan son medidas de refuerzo y no justo lo contrario, como es reducir una hora al día la jornada durante un mes, y tener que dejar a los niños en servicios de comedor, tardones o ludotecas que a las familias les salvan la vida y que son muy útiles -sin duda-, pero no tienen la función educativa que sí está prevista en la normativa actual y que la Junta invoca a su conveniencia, según de qué se trate.

Hace décadas, cuando existía la jornada partida de mañana y tarde, durante los meses de junio y septiembre se unificaba en jornada continua y se justificaba por el calor de los meses de verano. Ahora que ya existe la jornada continua, la reducción del horario que se realiza en junio puede tener cierta lógica por aquello del calor, pero la de septiembre...

El recuerdo de aquella jornada partida que vivimos los ‘egeberos’ podría, incluso, abrir el debate sobre las consecuencias que ha tenido en términos de desigualdad social la implantación de la jornada continua; qué papel juegan las actividades extraescolares o de qué forma se cumple la obligación del profesorado de hacer determinadas horas en jornada vespertina, pero ahora lo que apremia es resolver el problema inmediato: ¿Cómo van a organizar su vida las familias si la escuela termina a las 13:00? ¿Qué van a tener que hacer para conciliar la vida laboral, la familiar y la escolar?

Los sindicatos defienden que aunque los niños tengan una hora menos de clase, los profesores van a permanecer en el centro durante esa hora, lo que les permitirá preparar mejor el inicio del curso y eso, en el medio plazo, se traducirá en una mejora desde el punto de vista pedagógico.

¿Preparar el curso en pleno curso? No suena demasiado convincente. Es que ni siquiera parece una ventaja para los docentes. Si lo que la Junta de verdad quería era tener un mimo con los profesores por el espectacular trabajo que han realizado en un año tan especial —que levante la mano el que a principio de curso no pensara que esto iba a durar tres semanas— podría haber encontrado la manera de hacerlo sin desquiciar a miles de familiar.

Como sugerencia, no estaría mal reducir la ratio profesor-alumno. Por un lado mejoría infinitamente la calidad de las clases. Por otro, obligaría a contratar más docentes, que tampoco viene mal. Si de lo que se trata es de ganar sí o sí 60 minutos al día durante septiembre con el fin de ir preparando la programación del curso, se podrían añadir al horario habitual y remunerarlos, eso sí, de forma adicional. Tiene sus inconvenientes y sus costes, pero no los pagan las familias.