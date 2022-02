Escabechinas

Lo más parecido al carnaval es la actualidad. Quién le iba a decir a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y hasta hace unas horas portavoz popular, que iba a pregonar el Carnaval del Toro, en Ciudad Rodrigo, con la que está cayendo en su partido. Una escabechina. Menos mal que no fue Isabel Díaz Ayuso la elegida. La actualidad sorprende y con frecuencia es un disparate, y no faltan en ella los bailes de máscaras, como el celebrado ayer en el Casino bejarano. Los últimos años del siglo XIX debieron ser los mejores de Salamanca para los bailes de carnaval; lo cuenta Francisco Fernández Villegas en su libro “Salamanca por dentro”. Bailes en los casinos, el Liceo, el teatro del Hospital, el Salón Oriental, el Artístico, el de la Raqueta... hablo de 1889, cuando el carnaval era una locura de disfraces, música y mensajes ocultos, pero ya advertía Villegas de que el carnaval huía de la calle para refugiarse en los salones, y también que de estos desaparecería. De unos años acá el carnaval es cosa de niños. Los estudiantes, antaño grandes protagonistas, le han dado la espalda porque, quizá, cada facultad tiene su propio carnaval cuando llega su fiesta. El carnaval hacía escabeche de la autoridad y la norma, y hoy la actualidad es una escabechina con una pandemia, inconclusa, y una guerra en las puertas de Europa, que demoran esos felices años veinte de este siglo que se anunciaban, cuyo glamur lo encontramos estos días en las pasarelas de Madrid donde Fely Campo desfilará. Hay salmantinos en la Mercedes Fashion Week y en Arco. Bien. El escabeche es un guiso típico del carnaval... y también de cuaresma. Terradillos tiene un día del Escabeche en su Carnaval y más de una peña en Ciudad Rodrigo echa mano del escabeche como reconstituyente. Me lo contó ese gran farinato que es Lauren Risueño. El Casino de Salamanca, este año, no ha esperado al Miércoles de Ceniza para iniciar un ciclo teresiano y el propio Martes de Carnaval lo abre con un despliegue de nombres propios apabullante. De lo mejor. María Jesús Mancho, José Antonio Pascual, Román Álvarez, Eduardo Azofra, Josefa Montero, María Eugenia Bueno, Vicente Sierra, Manuel Diego, Rosa García, José María Sánchez, Fidel Sebastián... Uff.

Conocí el Carnaval de Labradores en sus mejores tiempos. Y el de San Isidro. ¡Menudo famoseo atrajo el de Labradores a pregonar! Miguel Durán y Jesús Gil, entre otros ¡Y qué desfiles! Creímos entonces que aquel carnaval sería eterno y hoy no queda de él nada, salvo el recuerdo. Otra escabechina. Ni siquiera intentó una huida hacia adelante, como la que relata en “Love Song” el polifacético Carlos Zanón, que estuvo el viernes en Salamanca. Poeta, letrista, guionista, dramaturgo, músico, ensayista musical, novelista de género negro... en fin, un tipo al que conviene no perder la pista. La cita de la semana es con Charo López, a la que tanto le cuesta hablar de ella. A los demás, sin embargo, no. Nos ha fascinado siempre en la pantalla y el teatro, en entrevistas, y ahora también en el documental dirigido por Chema de la Peña. Llega al cine esta semana.

En la semana que Pablo Casado descendió a los infiernos, escuché al profesor Francisco de Luis hablar de la sacralización civil de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, asunto del libro que presentaba en su Facultad de Geografía e Historia, y de cómo aquel símbolo o mito iba cambiando según los tiempos y los intereses. Un libro luminoso de una figura que es común a todos los españoles por sus valores éticos, dijo José Luis de las Heras, decano. Presidió el acto el rector, Ricardo Rivero, y dieron sus opiniones María Gajate y Manuel San Román Redero, profesores de la casa. Hubo más de una referencia a la invasión de Ucrania y sus posibles consecuencias en más de un momento del acto, y hubo también algunos conocidos socialistas, como Fernando Pablos. Tras su muerte se promovieron iniciativas para que su memoria permaneciese, como dar su nombre a calles y plazas. Que recuerde, Mozárbez y Santa Marta le tienen en su callejero. Salamanca, la tuvo. Cayó en una de aquellas escabechinas al callejero que de vez en cuando se daban.