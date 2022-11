El principio de Hamlon puede definirse así: “No atribuyas a la maldad lo que puede adjudicarse a la estupidez”. Quienes prefieren otra caracterización más intelectual –por tanto más precisa– suelen recurrir a Goethe y su novela ‘Las penas del joven Werther’ (1774): “Los malentendidos y la negligencia crean más confusión en el mundo que el engaño y la maldad”. En esta columna me ocuparé especialmente de un caso de negligencia o desidia que ha tenido consecuencias palpables, pero soslayaré aquellos que han acogido efectos crueles. No está el cuerpo para muchas bromas.

La tentación asoma sus orejas, sin duda: cabe la posibilidad de buscar un ámbito con fácil reflejo del principio de Hamlon: el ámbito de la vida pública, en concreto el de la política. En efecto, no faltan los medios y altos servidores públicos notablemente apáticos, flojos, descuidados, negligentes, ásperos. Como en otras profesiones, si es que deben denominarse ‘profesiones’, hay de todo en la viña del Señor. No quisiera que nadie pensara que todos los políticos son iguales. No lo son.

Ya se lo han hecho a los cántabros, andaluces y asturianos. Después (todavía en octubre) les tocó a los extremeños, valencianos y gallegos. En los primeros días de noviembre fue el turno de los murcianos, baleares, madrileños, aragoneses, navarros y catalanes. El 10 de noviembre los elegidos seremos nosotros, los castellanos-leoneses, acompañados por los canarios, vascos y ceutíes. Más tarde les tocará a riojanos, murcianos y castellano-manchegos. Bien: ¿qué les tocará?

En las fechas previstas Protección Civil enviará un mensaje de alerta por medio de la tecnología ES-ALERT, que, integrada en la Red de Alerta Nacional, permite enviar mensajes generalizados e inmediatos a móviles localizados en un área afectada por una emergencia. La señal llegará a todos los teléfonos móviles conectados a las antenas de telefonía que dan cobertura al área. El móvil responderá con un pitido y mostrará un mensaje emergente, que en esta ocasión avisará de que todo es un simulacro, una práctica en pruebas. ¿Se habrá visto cosa igual? Buena idea, sin duda. Con cohetes sobrevolando las dos Coreas y Japón, con Taiwán temerosa de una invasión china, con amenazas que diseñan un macabro “fin de fiesta” (lo dijo Manuel Vicent) si la guerra convencional no es suficiente. Y nosotros, jugando a los simulacros. ¿De qué información dispondrán los que nos mandan (incluida la que proporcionan la CIA, la NSA, MI6 y Mosad)? Mon Dieu.