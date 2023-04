Eres un negacionista

No es no. Todo es no. Y nada de lo que digas sirve. Se ha puesto de moda el término ‘negacionista’. Ahora mismo no existe mayor insulto. Te pueden llamar de todo, menos ‘negacionista’. Por ahí no. Es la palabra preferida para atacar al contrincante. Al de enfrente. Si es ‘negacionista’ no tiene nada que hacer en cuanto a relaciones personales, ni políticas.

El término se puso de moda en la pandemia. Llegaron los que negaban que había un virus que mataba a mil personas cada día y, después, prácticamente los mismos, negaban que la vacuna estuviera hecha para evitar que muriesen mil personas al día. Había videos en los que tenedores y cucharas se quedaban pegados en la piel para evidenciar que aquello que nos inoculaban nos daba súperpoderes. Y nos los daba, pero para frenar el virus.

Debió de calar el concepto porque ahora lo usan por encima de sus posibilidades. Se utiliza como el mayor ataque verbal. El presidente del Gobierno llama ‘negacionista’ al Partido Popular. Negacionistas del cambio climático. Negacionistas climáticos, les dice Pedro Sánchez para subir en las encuestas. A Vox y al PP, dos por uno. Y es que ahora le importa muchísimo Doñana, uno de los humedales más importantes del mundo. Y me alegro. Es muy buena noticia que nuestros políticos se preocupen por nuestro ecosistema, que es una palabra mucho más bonita que antisistema. Ojalá el mismo interés por la Sierra de la Culebra, Las Batuecas, las Arribes, la Sierra de Francia o el Campo Charro.

Después de veranear cuatro años en Las Marismillas, una de las residencias de verano que acoge a los presidentes del gobierno, en el corazón de Doñana, ahora se han dado cuenta de lo que necesita el Coto de Doña Ana. No se toca, dice el presidente. Bendito sea.

Me da mucha alegría que ahora se preocupen por el campo, por el medio ambiente, por los parques naturales. Que se peleen para sacar rédito electoral del bienestar medioambiental. Tal vez se den cuenta de que aunque las altas temperaturas sean las que provocan los incendios, el abandono de los bosques, de la ganadería y del pastoreo es lo que provoca la virulencia de ellos.

Que se expandan sin consuelo por las laderas, que veamos España en llamas mientras se llaman ‘negacionistas’ unos a otros. Pero facilitar que las ovejas y las cabras “limpien” los bosques, o que los cazadores cuiden los montes, no vende. Es mucho mejor distinguir fuegos dependiendo del color político que gobierne en el terreno que está ardiendo.

Por eso es mucho mejor que se quemen los bosques a que estén frondosos y cuidados. Llenos de vida. Poco va quedando ya de aquella ardilla que podría cruzar España, desde el País Vasco a Cádiz, sin pisar el suelo, de rama en rama. Pero lo contaba una leyenda hace 2.000 años. Creo que la ardilla se ha hecho también ‘negacionista’.

Porque ahora todo va de negar. De un no por delante. Negar que una España unida es mejor, que la recuperación económica es cierta, negar que hay violencia de género, o que las políticas feministas no sirven, negacionistas de la ley del Sólo sí es sí, del buen tiempo, negar que los políticos lo niegan todo. Eres un ‘negacionista’ de la Memoria Democrática si crees que desenterrar muertos abre más heridas que cierra. O al contrario. Y que puede llevar también a desenterrar odios. Si nuestro presidente del Gobierno llegó a la Moncloa gritando que ‘no es no’, ¿cómo no va a disfrutar utilizando el término de moda?

Pero todos tranquilos. La red social TikTok ya ha avisado de que censurará los contenidos que ella comprenda que son ‘negacionistas’ con el cambio climático. Cuidado con lo que opinas, cómo lo opinas y mucho peor, no se te ocurra argumentarlo. Es la emergencia climática. Así dijo una tertuliana televisiva, esta semana, muy efusiva, que tenemos que llamarlo. Y si no utilizas los términos que te ordena un tertuliano, TikTok eliminará tus publicaciones, detalla que será todo lo que “socava el consenso científico bien establecido”. Y lo hace en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A ver qué te vas a creer.

¿Qué es negacionista?, dices mientras clavas mi pupila en tu pupila azul. ¿Qué es negacionista? ¿Y tú me lo preguntas...? Negacionista... eres tú.