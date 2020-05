Ya estamos en mayo, para muchos el mes más hermoso y agradable del año, aunque en esta ocasión no lo parezca tanto pero por otras razones que nada tienen que ver con la climatología. Hubo años que se torcieron las cosas y no fueron lo que solían ser ni se celebró lo habitual por estas fechas, pero el tiempo pasó, se recuperó la normalidad sólo hasta lo recuperable y todo volvió a ser [en mayo] lo que más o menos siempre había sido.

Pues este año, aunque de otra manera, volverá a ser lo que siempre fue, pero de tan otra manera que lo hemos empezado “marchando” por decreto: unos paseando, otros a paso ligero, otros corriendo, sin faltar quienes prefirieron no salir de casa ni atreverse a salir por lo que les pudiera pasar, tras una larga temporada confinados como nunca antes lo habían estado. Así hemos empezado el mes, siguiendo unas normas de comportamiento tan desacostumbradas como estrictas que ignoro si se cumplieron porque cuando me tocó salir a dar mi primer paseo diario, que dí íntegro, ni un minuto más y ni un centímetro menos de lo ordenado por el Gobierno, con un tiempo espléndido, apenas nos cruzamos con una decena de paseantes, eso sí, nos saludábamos como si nos conociéramos de toda la vida, nos deseábamos lo mejor y continuábamos la marcha. Esta primera experiencia me resultó muy agradable, mejor de lo que esperaba y me metí al cuerpo unos pocos kilómetros que fue lo mejor del día.

Convencido quedé de que habíamos pasado por el aro cumpliendo las normas (bien por precaución o por miedo al contagio o a una multa) huyendo del maldito virus que nos tiene de luto aunque haya quienes se resistan a estarlo ni quieran saber nada de lo que está ocurriendo, porque todos no sólo lo estamos viviendo, también sufriendo de distintas maneras, por desgracia para los que el consuelo les llegó tarde y para los que lo reciben con la amargura de lo irremediable. Pues a éstos y a quienes trabajan sin descanso por ellos, sin hacer ruido ni alardes (a veces aguantando el desdén de quienes pasan del drama porque sus intereses van por otros derroteros a costa incluso del propio drama, del que nada quieren saber sino para sacar tajada política o económica cuando no ambas; calaña que se ha instalado y no hay quien la eche ni a caceroladas), esmerándose por intentar paliar esta desgracia que de una u otra forma afecta a todos en lo mejor de este hermoso mes, que por cautela, por respeto y en memoria de quienes quedaron en el camino no podrá celebrarse como siempre se ha celebrado, aunque no por eso dejará de celebrarse. Me refiero a las romerías y a cuanto a sus alrededores se mueve, fiestas del alma que no pueden pasar de largo mientras haya formas (que las hay) y ganas (que también las hay) de conseguir, no gracias a sino pese a una gestión que no es buena ni mala sino peor además de infame, reflejo del Gobierno que anda por medio metido y es parte de la causa.

En mayo de 1808 otro virus invadió España y el español desde el primer minuto supo reaccionar y reaccionó unánime hasta acabar con él. Años de destrucción y muerte costó. Napoleón se llamaba. Parte de las instituciones se dejaron contagiar y a él se unieron pero el pueblo se mantuvo. La primera derrota del Ejército Imperial que dominaba la tierra que pisaba fue en España, en Bailén, donde las tropas de Castaños y las de Dupont, frente a frente, iniciaron (con la derrota del francés) el principio del fin del virus napoleónico que terminó en Waterloo. ¿Les suena el lugar? Aquel final fue afortunado pero con un resultado posterior calamitoso, porque en España somos así y lo demostramos siempre que la ocasión nos la ofrece. Nos libramos de un virus y nos echamos en manos de un felón, del Rey rescatado de aquel virus recibido y llevado en volandas al trono como el “Deseado”, sujeto de infausta memoria y nefastas consecuencias. Bueno sería ahora librarnos del virus pero no para acabar cayendo agradecidos en los brazos del felón de turno que habita en La Moncloa y de aquellos que entronado le mantienen.