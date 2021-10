Entre homenajes

Desde el parque fluvial dedicado a Elio Antonio de Nebrija se ve perfectamente el nuevo hospital, que esta semana termina por abducir al Clínico, que inauguraron los hoy reyes eméritos. Fue una inauguración rápida y emocionante. Nebrija recibirá el año que viene todos los honores coincidiendo, espero, con la normalización del turismo idiomático y la enseñanza del español, que el presidente Pedro Sánchez acaba de señalar como apuesta estratégica que el Estado quiere poner en valor. ¿De qué forma afecta esto a Salamanca después de décadas de experiencia? ¿Inaugurará el CIE? ¿Lo hará Iceta? ¿Será Cataluña referente de español? Veremos. De momento, lo de Toni Cantó es lo que todos esperásemos que fuese. Esta semana ha habido homenaje al personal que nos ha vacunado en el Multiusos a la vez que el rector, Ricardo Rivero, realizaba su propio homenaje a la secular independencia universitaria entre chirimías en la inauguración de curso. Alfonso Fernández Mañueco fue testigo principal en ambas citas. En el Multiusos, Fermina Hernández, alma, corazón y vida de la vacunación, recordaba tragando lágrimas la emoción de los primeros días con los mayores repletos de esperanza. También se recordó la flojera de los jóvenes ante los inyectables, pero esta es otra historia. Salió el dato de que más de diez mil salmantinos no se han vacunado: ¿Todos negacionistas seguidores de Miguel Bosé? No me lo creo. Los sanitarios quedaron también reconocidos en la fiesta de la Policía como ángeles custodios de este tiempo que, parece, llega a su epílogo. Hasta Igea avanza que la mascarilla tiene los días contados. Así pues, esta semana que entra, el Clínico comenzará a parecer un hospital robado como la Residencia del “Virgen de la Vega”.

Cuando el traslado del Clínico al nuevo hospital vaya llegando a su final tendremos la tercera entrega de “La Fortuna”, serie del unamuniano Amenábar, que está encumbrando al actor salmantino Álvaro Mel, entre actores de referencia, como Tucci, Portillo o Elejande, al que, literalmente, se lo come la cámara, como se comía a nuestra Charo López, que mañana protagoniza una lectura teresiana en Alba de Tormes. Bienvenida a casa, señora. También ha regresado Carmen Martín Gaite con el documental “La reina de las nieves” de Mariela Artiles y la producción de Chema de la Peña. Si algo consigue este espléndido documental es coser aún más a la escritora con Salamanca. Una conocida de la institución cultural “Alfonso X, el Sabio”, que en su momento reconoció a la escritora como “Salmantina del Año”, me dijo al salir del Liceo que tenía la impresión de que iba a encontrarse con ella, con su boina y su pelo níveo. Sólo la poesía entiende de estos instantes, pienso recordado a Antonio Colinas, que estrena libro “salmantino” en una semana con intensa actividad literaria, víspera de la llegada del Festival de las Artes de Castilla y León, repleto de nombres conocidos para una minoría: Alessandro Serra, Amarante, Cristiana Morganti, Edurne Rubio... Al menos una vez al año nos viene muy bien esta ventana a artistas que habitan otros circuitos, mucho más allá de Lope de Vega, protagonista estas horas finales del homenaje al Siglo de Oro, con Comuneros y tercios. Una ópera comunera y una invasión de aquellos soldados que consiguieron que en España no se pusiera el sol, igual que Chicho Ibáñez Serrador consiguió que nos desvelásemos más de una noche. El homenaje salmantino nos permitió el reencuentro con Mayra Gómez Kemp y Fedra Lorente, “La Bombi”, presentadora y actriz del universo “Chicho”. Mayra apenas sale de casa desde que es viuda. Y Fedra vive retirada y pendiente de la carrera de actriz de su hija. Pocos la recordamos en la inolvidable “Bola de cristal”, que bien merece otro homenaje.