La pregunta que tantos se hacen estos días ¿y después de Franco, qué? Tiene fácil y sencilla contestación: tras el entierro del dictador, toca lo importante.

Ya ha montado Pedro Sánchez su show funerario, que no por justo y obligado deja de ser menos electoralista, y ahora toca pasar de las musas al teatro. Toca hablar de los graves problemas que aquejan a España y cuya solución no pasa por las tumbas y los panteones, sino por una cosa desconocida para el actual inquilino de la Moncloa que se llama gobernar.

No lo ha hecho en el último año y medio y poco va a arreglar en estas semanas que faltan hasta las elecciones. Pero todavía hay margen para que se caiga del caballo y deje por un momento de mirarse al espejo para preocuparse de lo que ocurre en el país que debería gobernar.

Ayer le salieron a la calle unos cientos de miles de catalanes separatistas, liderados por secesionistas, progolpistas y filoterroristas, para exigir la libertad de los presos condenados por el procés y para insistir en la vía ilegal hacia la independencia. Son cada vez menos, pero siguen siendo muchos y cada vez son más violentos.

Que mire Pedro Sánchez a la segunda fila de la manifestación de los separatistas, donde lucía carrillo colorado su amigo Quim Torra, empeñado en seguir adelante con el golpe inacabado. Que tome nota de las estupideces que sigue soltando la primera autoridad del Estado en Cataluña, a ver si encuentra motivos para descolgarle el teléfono o para enviarle la Fiscalía. Eso en lugar de arremeter contra los líderes del PP y Ciudadanos, como hizo el viernes asegurando que “Torra se estaría frotando las manos con Casado y Rivera en el Gobierno”. Porque el ‘president’ estaría frotándose las manos, pero de frío en la cárcel. No porque lo hubiera metido en ella el Gobierno, sino porque habría actuado la Fiscalía ante los evidentes indicios de delito que va cometiendo día sí y día también este bocazas ‘molt honorable’. Y Junqueras y los Jordis también se frotarían las manos, pero en una prisión alejada de Cataluña y sin la seguridad de salir del trullo dentro de unos meses.

De eso debería preocuparse Sánchez. Y de la terrible EPA que vio la luz coincidiendo con la exhumación del dictador. Una encuesta que vino a confirmar lo que todos temíamos: que el mercado de trabajo se está hundiendo desde que el Doctor No llegó al poder y que la velocidad de caída va en aumento a medida que el presidente en funciones y candidato socialista va prometiendo más gasto y anuncia nuevas subidas de impuestos. Porque no solo quieren subir la presión fiscal, sino que quieren impedir a las autonomías que fomenten la actividad económica y el empleo aplicando rebajas a sus administrados. Mientras aquí en Salamanca el alcalde y sus socios de Ciudadanos congelan los impuestos y la Junta de Castilla y León anuncia la supresión de algunos de los suyos, el PSOE pretende organizar otra fiesta del despilfarro como la que nos llevó a la mayor crisis de la historia en tiempos de Zapatero, solo que esta vez no le vale con gastar lo que no tiene el Gobierno de la nación, sino que pretende que los consistorios y las autonomías hagan lo mismo.

Faltan dos semanas para las elecciones y Sánchez ya ha pignorado el ‘bono’ de la momia de Franco. Ahora le toca apechugar con la cruda realidad de un país abandonado a su suerte, con un presidente dedicado a la propaganda y los ejercicios de imagen en lugar de abordar los fenomenales retos que afectan a la existencia misma de la nación.

Según los sondeos, la ‘parroquia’ es voluble y en quince días pueden cambiar las perspectivas electorales, pero lo más probable es que tras el 10-O solo existan dos opciones de gobierno: o un entendimiento (coalición o pacto de legislatura) entre PSOE y PP, o un Ejecutivo Frankenstein de Sánchez con los neocomunistas y los separatistas. Ni que decir tiene que España saldría ganando con la primera opción y estaría en riesgo permanente con la segunda. Pero Sánchez sigue más cerca de Torra que de Casado.