Critica en un tuit el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Luis Mateos, la suspensión del concierto de Los Chikos del Maíz, que iba a tener lugar este viernes en el CAEM dentro de la programación de la Fundación Salamanca.

No acostumbra Mateos a decir tonterías por lo que intuyo que debe tener el mismo conocimiento sobre la banda que el inepto al que le pareció de perlas incluirlos en un programa institucional obviando el mensaje de enaltecimiento del odio y la violencia que impregna su repertorio. O puede que los buenos oficios promocionales de la banda, hayan terminado haciéndole creer que estamos en presencia de otros maravillosos, esenciales y comprometidos músicos, por los que los ayuntamientos de derechas sienten cierta alergia. Y no. No estamos en presencia de Serrat cantando a Hernández, ni de Paco Ibáñez o Luis Pastor interpretando a Alberti. Ni siquiera de Albert Pla revisando a Fonollosa.

¿Le parecería oportuno que el Ayuntamiento programe una charla donde alguien venga a gritar proclamas tan infames como “ETA, ETA, ETA mata a Jota y Los Planetas” o “Cayetana, ese cuello pide guillotina” o “En el IBEX 35 faltan bombas lapa” o “Si yo fuera musulmán, ya habría un país bombardeado” o “Que ardan las iglesias y el Congreso” o “Mi único rastro, la cabeza del Rey en una bolsa de Kiabi” o “El día que deje el micro cogeré un Kalashnikov”? ¿Le parecería bien escuchar que el PSOE, su partido, “distribuye heroína en los institutos”? o frases tan machistas, sexistas y denigrantes para cualquier mujer como “Elsa Pataki, la chupará de muerte, pero es una pésima actriz” o “Isabel San Sebastián la chupa por 50 pavos”. Pues toda esta basura tan fascista, autoritaria y retrógrada como la de los nostálgicos del viejo régimen, son fragmentos al pie de la letra de los temas de estos raperos tan guays, pobrecitos, perseguidos por la censura. Pues nada, formen un club de fans y al Potemkim, en primera fila.

Usted hizo Derecho. Repase el Código Penal (artículo 510) y vea qué establece para quien públicamente fomente, promueva o incite al odio o la violencia. Deténgase también en lo que establece el apartado B para quienes faciliten la difusión de este tipo de contenidos, que en este caso hubiera sido el Ayuntamiento. Sólo a continuación, el próximo tuit.