Pasó agosto, y si echamos la vista atrás y analizamos lo que ha dado de sí vemos que ha sido un mes totalmente perdido. Pues para perder el tiempo está el panorama político y sanitario que tenemos a la vista, tan ensamblado ambos que no se ve dónde empieza uno y termina otro, lo que impide encontrar un resquicio que permita meterle mano al asunto, menos todavía si no hay voluntad por parte del Gobierno y de quienes lo mantienen en su sitio de que el asunto se remedie, vamos, como si en no salir del atolladero en el que se han metido y nos han metido hubiesen hallado su tabla de salvación, el remedio a sus problemas, que por lo que quieren hacer ver no son nuestros, problemas en consecuencia que a ellos sólo afectan, por lo que a nadie más deben preocupar.

Lo cierto es que empezó septiembre con los deberes sin terminar. ¿Deberes? ¿De qué deberes me habla? Buena respuesta, propia de quienes se acaban de levantar de una soporífera y larga siesta y entre bostezos no han vuelto del todo a despertar. Pues que se lo pregunten, no al presidente, que por orden y mando ni sabe ni contesta, sino a la ministra de Educación, Isabel Celaá, pero no sólo a ella, también al de Sanidad, Salvador Illa, o a Castells, el de Universidades, que sí deberían saber y contestar, pero que tampoco, no sé si porque realmente no saben o porque prefieren no hacerlo por aquello de que en boca cerrada no entran moscas. Así que pónganse en lo peor y tendrán más probabilidades de acertar.

Y ahora, llegado el momento, qué. Mañana será otro día. Sí, pero ¿por qué mañana y no hoy? sobre un problema que debería estar planteado, con soluciones en marcha y sus alternativas posibles ante una situación muy complicada, precisamente por ello, por complicada, con mucho riesgo añadido de que algo o todo pueda desde hoy mismo fallar, razón de más para que estuviese ya pensado y ultimado hasta el mínimo detalle, dada la enorme trascendencia y gravedad del tema: el comienzo del curso académico, con especial relevancia en Infantil, Primaria y Especial, por los centenares de miles de niños a los que puede afectar cualquier fallo, pero también Secundaria y el resto de niveles, que a todos afecta. Si algo han hecho, mucho o poco, se lo callan a la espera de no sé qué. Y si algo han dicho escaso ha sido, bien por precaución, por no tener más que decir, por miedo a que se adelanten los acontecimientos y queden, más que en ridículo (que les da igual), en evidencia, porque entre hoy mismo y el día que comience la actividad lectiva, que será en una semana o poco más, dependiendo de cada comunidad autónoma, pueden ocurrir muchas cosas que pongan a prueba a quienes hablan más que hacen pese a lo poco que han hablado.

No obstante, algo se ha oído, algo que sigue en el aire y seguirá mientras dure la incertidumbre. Por lo dicho se sabe que se intentará que las escuelas no cierren, fundamental, que “se dará énfasis a la presenciabilidad en las etapas obligatorias” manteniendo la distancia de metro y medio y con mascarilla a partir de segundo de Primaria, que si se produjera algún rebrote se estaría ahora mejor informados que antes para detectarlos, con tiempo y medios para afrontar sus efectos y “perimetrar los contactos”. Se habla de “burbujas”, de “grupos”, de “aulas virtuales”, de “educación telemática”, de “espacios abiertos”, para asegurarse de que todo el alumnado sin excepción pueda seguir la docencia, pero... ¿dónde y cómo? ¿en qué lugar digno, adecuado y con garantías de poder hacerse? Tal vez sea mucho preguntar al basarse no en recursos sino en palabrería rimbombante, huera, vacía de contenido, dicha para regalar oídos y apaciguar ánimos, siendo lo más recomendable dejarlo para última hora y actuar sobre la marcha, que es lo que suele hacerse cuando les pilla el toro sin nada al alcance de lo que poder echar mano para salir del apuro. Con el cinismo añadido de que llegado el momento les haya endilgado este Gobierno inútil su responsabilidad a las Comunidades Autónomas, que allá se las apañen como puedan ante la oportunidad de demostrar que están a la altura de las circunstancias.