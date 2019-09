Si Pablo Iglesias fuera un poco listo, el martes, cuando acuda a la entrevista con el Rey, dejaría descolocado a Pedro Sánchez. Pero mucho me temo que al todavía líder de Podemos se le da muy mal la estrategia política. A lo largo de estos meses desde las últimas elecciones de abril ha demostrado que lo único que le importa son los sillones para el presente inmediato, para él o para su señora.

Su estrategia, de tenerla, es tan cortoplacista que le va a servir en bandeja al PSOE un subidón en votos y en escaños con los que no soñaba ni el propio Pedro Sánchez en sus mejores momentos. Por tanto, al único partido que le interesan unas nuevas elecciones es al PSOE, pero no sabe cómo disfrazarlo para que parezca que no es el culpable del bloqueo. Y posiblemente al que menos le favorezcan los comicios es a Pablo Iglesias, porque no solo va a ser el autor de la debacle morada, sino que además le va a costar el liderazgo de su partido y va a tener que presentar su dimisión la misma noche electoral. Y si no, al tiempo.

Pablo Iglesias debería presentarse el martes ante Felipe VI con un apoyo incondicional a la investidura de Sánchez y después sacar rédito electoral con los pactos posteriores. Una dura oposición que suponga un desgaste para los socialistas es lo inteligente para el partido morado si no quiere verse abocado a la desaparición.

El PP de Pablo Casado seguramente también mejorará resultados porque a peor ya es imposible ir y con una ligera subida justificará la segunda peor marca de la historia de los populares. Podría ser un balón de oxígeno con el que acallar las críticas de los “barones” que ya amagaron en abril con alzar la voz, aunque tuvieron que plegar velas porque las municipales y autonómicas estaban a la vuelta de la esquina.

Casado está empeñado en protagonizar una segunda refundación al estilo aznarista, pero no creo que pase a la historia por ser el autor de la unificación del centro-derecha en España. Y no lo creo, no porque no sea necesaria la concentración de voto si alguna vez quieren ganar, sino porque ni Casado ni Rivera tienen el reconocimiento y el liderazgo para hacerlo. Y la alianza con Vox se me antoja harto difícil. Solo hay que ver la calidad de algunos de los líderes territoriales que tiene el partido de Abascal en las provincias. No se puede ir con ellos ni a misa, como dice el refrán castellano.

En España no sé si sumarían, pero en Salamanca Vox resta seguro, ¿alguien se imagina al PP de Salamanca haciendo campaña con el líder de Vox en esta provincia, Rafael Revert?

La unión de todo el centro-derecha en España, paternidad del “aznarismo” en la persona de Cayetana Álvarez de Toledo, es una utopía adoptada por Casado y sus muchachos que ponen en cuestión todos los “barones” con mayor o menor rotundidad.

Feijóo, el que mayor predicamento tiene entre las filas populares, ya se ha desmarcado claramente, aunque haya sido a la gallega: “Me parece bien la idea, pero Galicia no lo necesita”, ha venido a decir el presidente de Galicia que se enfrentará dentro de nada a unas elecciones regionales. Traducido al castellano que es más directo, sería más o menos como decir que le parece una “chorrada” genuina de Álvarez de Toledo, que cada vez que abre la boca, se dan de baja unos cuantos afiliados.

Al PP vasco, con síntomas visibles de descomposición, tampoco le ha hecho ni la menor gracia el invento de España Suma, que tal vez en el País Vasco alguna vez tuvo mucho sentido, pero en el momento actual lo único que puede es resucitar el fantasma de las dos “Españas”. Además, las relaciones entre el líder del PPV, Alfonso Alonso, y los de Génova no atraviesan por el mejor momento, más después de la última metedura de pata de la portavoz parlamentaria de Casado, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha llegado más que para sumar, para dividir y enfrentar.

Francamente estamos abocados a nuevas elecciones y tal vez es lo mejor si nos pudiéramos desprender de la amenaza “podemita” y Casado o Rivera centraran con su abstención y posteriores negociaciones el discurso extremista de los socialistas y de Pedro Sánchez.