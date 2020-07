¿En qué pensamos?

Pasaron las elecciones en Galicia con el esperado triunfo de Feijóo a la vieja usanza, o sea, a lo Fraga, para tranquilidad de unos y desesperación de otros, no sé de quiénes, porque a los gallegos ¿quién los entiende? Sin embargo en esta ocasión se les entendió perfectamente. También en el País Vasco con el igualmente esperado triunfo de Urkullu, de un no español, detalle confesado por él de sí mismo, aunque español es y seguirá siéndolo por mucho que le procuren la esperanza de que dejará de serlo muy pronto quienes le hacen la corte, siempre a la búsqueda de algo, ya que nada es gratis, desde bilduetarras, filoetarras, separatistas..., y el Gobierno de España por medio, que se arrima a lo que sea y a quien sea con tal de sobrevivir a la adversidad que él mismo viene cultivando.

También quedó atrás la ceremonia de Estado a los muertos por el coronavirus celebrada en la Plaza de Armas del Palacio Real, a la que asistió el Rey, así como el Gobierno, todos los presidentes autonómicos, las presidentas del Congreso y del Senado, también los máximos responsables de la UE, de la OMS, de la OTAN..., entre los que Sánchez completó la escena y acaparó el protagonismo, no de los más o menos 50.000 caídos en la pandemia según cálculos de quienes no tienen nada que ocultar, sino de los casi 29.000 que Sanidad reconoce, que fueron para él su argumento, que no son todos y por los que días antes la Conferencia Episcopal celebró una misa funeral de Estado en la Catedral de la Almudena con la presencia del Rey, y él no fue. Tenía asuntos pendientes, cogió el Falcon y a volar a la vecina Portugal para echar el día con su colega luso y entonarse con unos caldos de la tierra. Aquello pareció un sarao hecho a su medida y en parte lo fue, donde el protocolo volvió a no existir; acto desangelado, frívolo y escalofriante, más por lo que sobraba, gente que allí no pintaba nada, que por lo que faltaba, reflejo de una deriva hacia un nuevo modelo que no encaja con lo nuestro. Aquella noche volvió a dormir tranquilo.

Pero mientras lo habido quedó atrás la pandemia sigue, los rebrotes se suman sin parar y en algunos puntos fuera de control. Y a todo esto, ¿en qué pensamos? ¿que esto es Jauja? Pues parece ser que sí, porque nadie pone freno ante el riesgo de que chirríe, detecte que algo falla y no les conviene que trascienda. Por tanto, buena gana de alarmar a nadie, siendo lo más prudente que todo siga como hasta ahora.

He vuelto a oír hablar del peligro de balcanización que corre España. Busco entre los Fantasmas Balcánicos que el periodista y geopolítico norteamericano Robert D. Kaplan maneja en un libro suyo así titulado y veo que sin salirse de las fronteras austrohúngara y otomana extrae las razones naturales por las que trataban de romper y acabaron rompieron el puzzle destartalado de la movediza Yugoslavia, construido con la inconsistencia de la improvisación propia de las prisas, sobre la marcha, y que comenzaba a corromperse sin remedio hasta terminar como terminó, desapareciendo completamente del mapa. Suerte que no deja de sobrevolar amenazante este viejo puzzle nuestro bien compactado, construido sobre la lenta marcha de la historia a base de luchas y victorias contra enemigos comunes, de pactos, alianzas y coaliciones, de renuncias, de sacrificios compartidos y de logros acumulados durante más de cinco siglos, hasta conseguir lo que este puzzle es hoy, una realidad, para uno “discutida y discutible”, para muchos de nombre impronunciable.

Quienes temen esta suerte y la comentan tienen motivos, aunque el momento no ayude a hacerse una idea así, momento en el que andamos metidos (porque lo han decidido quienes deciden) en otros berenjenales precisamente para que esta idea prospere. Y en eso están mientras al pueblo lo tienen cavilando en otras cosas.