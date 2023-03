En plena deshumanización

Estamos totalmente deshumanizados. Se hartaron de decirnos durante la pandemia que saldríamos más fuertes y mejores personas, y por norma general ha sido todo lo contrario. Es alarmante que cada vez nos importe menos el vecino, la hija, el padre, los abuelos o las personas necesitadas que están a nuestro alrededor, parece que solo merece la atención aquello que nos distrae y nos evita preocupaciones. Es desolador ver cómo el ser humano cae tan bajo con el ego tan alto.

El informe elaborado por Cáritas alerta de la situación de los mayores en Salamanca, porque es este colectivo el más afectado por el desapego social a todo lo que nos haga pensar más allá de nosotros mismos. La soledad es sin ninguna duda el principal problema de personas que ni siquiera tienen con quién hablar. Muchas de ellas se pasan días enteros en sus casas con una depresión que terminan ocultando a sus familiares, que generalmente viven lejos, demostrando la generosidad que casi siempre nos falta a los demás. La triste realidad a la que se enfrentan preocupa aún más cuando perciben que la sociedad les devora y que su generación queda marginada.

Ahora, para cualquier cosa se necesita una absurda cita previa y los mayores las pasan canutas para conseguirla. Desde una mesa de un ministerio o una consejería es muy fácil legislar sin tener en cuenta las particularidades de cada territorio, ni lo que es más importante, las de las personas. Para ir al médico les obligan a hacerlo a través de una App, con la que lógicamente no están familiarizados, o por teléfono a sabiendas de que si se lo cogen será un auténtico milagro. Si tienen un problema con el teléfono todo son locuciones automáticas. Y cada dos por tres tienen las llamadas de cansinos de empresas de telefonía o energía con las que acaban siendo engañados por despiadados a los que sus jefes exigen resultados económicos inmediatos.

Este es el panorama de muchos de nuestros mayores, que se ven desplazados y que por su carácter conformista, forjado a base de esfuerzo en una generación de hierro, ni siquiera rechistan por no molestar. Estas personas necesitan ayuda más allá de un número de teléfono o un servicio de teleasistencia, que está muy bien. Necesitan ser escuchados, algo impagable para quien vive en soledad, y sentirse queridos y mimados, algo que hace mucho tiempo dejó de ser normal. Gracias a Dios esta situación no afecta a todas las personas mayores, pero las ONG alertan que desde la pandemia es cada vez más común y el problema debe ser atajado de inmediato.

Los problemas de salud mental, que para este colectivo están estrechamente ligados a la soledad, son ya una gran lacra social. Hay que hablar de ellos, visibilizarlos, no esconderlos y tratar a las personas que los sufren como lo que son, personas normales que precisan de ayuda. Las administraciones deben volcarse de una vez con ellas y no puede ser que quienes acuden a tratarse con un profesional tengan que mendigar una cita médica. No es de recibo que un psicólogo les dé cita cada trimestre, hacen falta más profesionales que den seguridad a los pacientes en visitas más asiduas y eso se arregla con una apuesta clara que se llama dinero.

Desde todo lo que ocurrió con el covid, la gran mayoría de las personas ha cambiado su escala de valores. Los que han tenido la fortuna de salir indemnes de aquella son ahora más independientes, y los que lamentablemente lo han hecho tocados por la mala suerte son ahora parte de un caldo de cultivo preocupante, el de la deshumanización que nació con los aplausos a las ocho de la tarde desde el balcón.