En manos de una tropa de inútiles

El grado de estupidez en la cúpula de la Unión Europea amenaza seriamente con arrebatar el cetro de la imbecilidad al Gobierno socialcomunista de España. Con esto de las vacunas, Ursula Von der Leyen lleva semanas, y no se cansa, dando palos de ciego, y no consigue dosis, que es lo que importa. A la presidenta de la Comisión Europea le comienza a pasar lo mismo que a Pedro Sánchez con la pandemia: que todas las decisiones las toma tarde y mal. Ha conseguido que en medio mundo se rían de nosotros los europeos, los más lentos en inmunización entre los países desarrollados.

Y no escarmienta. Es tal su parálisis y su torpeza a la hora de conseguir vacunas que hasta la gran Angela Merkel ha decidido saltarse los protocolos y los consensos y acudir por su cuenta a los mercadillos de Moscú para agenciarse unos millones de dosis.

Es lo que debería hacer todo presidente de gobierno que tenga aprecio a la vida de sus ciudadanos: mover el culo y no parar A todo esto, Sánchez disfruta de Falcon por África, dejándose fotografiar en países subsaharianos que ni pinchan ni cortan en la escena internacional. También es verdad que ellos pensarán exactamente lo mismo de España y de su líder Falconetti.

A Su Sanchidad no le llama el presidente norteamericano Joe Biden (con quien nos jugamos los cuartos) y el Rey de Marruecos (con quien nos jugamos los cayucos) no quiere ni verle en pintura, así que no encuentra nuestro amado Doctor mejor excusa olvidar el desastre de la vacunación que entrevistarse con los dirigentes de Angola y Senegal, países con los que, como todo el mundo sabe, España se juega el pan y la sal.

Eso sí, el Doctor Sánchez aprovecha las ruedas de prensa rodeado de niños subsaharianos para arremeter contra Isabel Díaz Ayuso, por negociar la compra de la Sputnik rusa incluso antes de que Merkel abriera la subasta. En definitiva, que es intolerable que la lideresa madrileña haya tenido la ocurrencia de buscar vacunas hasta debajo de las piedras mientras el presidente de nuestro Gobierno buscaba las mil y una maneras de vituperarla. A este paso, la izquierda no va a ganar las elecciones en la capital de España y eso es lo único que de verdad importa (a Sánchez).

A la incapacidad de Bruselas y Madrid se le suma el espectáculo de improvisación de Valladolid, donde la consejera de Sanidad no es que siga figurando, junto al vicepresidente Igea, como la reina de los cierres y las medidas restrictivas, sino que se ha apuntado a las ocurrencias y al bote pronto, suspendiendo la vacunación con AstraZeneca sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, provocando caos y desconfianza en los castellanos y leoneses.

El desastre de las vacunas constituye un verdadero escándalo, pero estamos tan anestesiados, tan desmoralizados y tan resignados después de un año de admitir todo tipo de atentados contra nuestros derechos constitucionales y de acatar tantas restricciones estúpidas, junto a otras justas y necesarias, que observamos el goteo de dosis como algo normal y aceptamos la incertidumbre de no saber cómo, cuándo ni con qué nos van a vacunar como algo inevitable. En realidad, lo lógico y normal sería que a estas alturas todo español conociera su número, el orden exacto en que va a ser inmunizado, después de quién y antes de quién; lo lógico y normal sería que funcionase una app mediante la que se citara y se ordenara la campaña de vacunación; lo lógico y normal es que hubiera una previsión de la semana en que nos toca inmunizarnos y que las dosis se repartieran sin favorecer a unos u otros territorios. Pero aquí la lógica y la normalidad fueron asesinadas hace tiempo.

Es tal la confusión y el desconcierto, son tantas las ganas que tenemos de salir de una puñetera vez de este infierno, que damos por buenas las previsiones de Sánchez, falsas como una moneda de tres euros, de que alcanzaremos la inmunidad de rebaño a finales de agosto. Ese cálculo supone la muerte del sector turístico español, que se perdería otro verano, y traería más ruina sobre la ruina en la que ya naufragamos. ¡Y estamos hablando del mejor escenario! No nos pongamos en lo peor, porque sería para echarnos a llorar.