Todo arde. Arde la calle desde el sol de poniente a la de Sol Oriente. Los termómetros llegaron al ático esta semana y el ánimo tocó fondo con el calor y las sierras en llamas, llegando a ese remanso de paz y meditación que es el convento de San José, rodeado de santuarios rupestres. Era uno de los paraísos en la Tierra. Ardió la semana con el Debate sobre el estado de la Nación, aunque no recuerdo que las llamas hicieran demasiado daño y la sangre llegase al río. Sí ardió el escenario de Fuengirola con Rosalía, según mis conocidos emplazados allá, que hace que me pregunte si podríamos verla por aquí, en la Plaza Mayor, en septiembre, que es ahora el escenario de moda. El viernes se pudo ver a Tomás Bretón sonriendo en su medallón mientras la Orquesta y Coro de RTVE atacaba su “Verbena de la Paloma” en un tiempo de verbenas por las fiestas de la Virgen del Carmen. El regreso de las verbenas es otra señal de esa normalidad reclamada y que se resiste. Los vecinos del barrio de Bretón han intentado en los últimos años recordar a su referencia, pero por unas cosas y otras no ha sido posible. Vamos a ver si en diciembre lo es. Mientras, podríamos reinstalar el kiosco de la música en la Plaza Mayor a la vista de las convocatorias musicales de los últimos tiempos en ella. Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo, cantaban los Tequila, como los que sonarán esta tarde en Candelario con mi admirada Clara, alias Lulu, vocalista de los Roquets. No sé si las cinco de la tarde en plena ola de calor es la mejor hora para bailar r&r pero habrá que intentarlo. Ojo a Lulu porque es de las que sabe iniciar un fuego, como Encarna y Toñi Salazar —Azúcar Moreno— aunque en otra línea. Otra que sabe de fuegos y fogones es Verónica Gómez de Liaño, que se ha metido en la final de “MásterChef”, que tiene lugar mañana. La tengo por favorita. Nuestra Guadalupe Lancho sabe encender el escenario —inolvidable su papel de Sara Montiel— y también la pantalla: se estrena en “Servir y proteger”, novelón de policías en la sobremesa, en la que tendrá de compañera a Candela Serrat, entre otras. Me cuentan que Álvaro Mel, incendiario de pasiones adolescentes, será protagonista de “El club de los lectores criminales”, libro de Carlos García Miranda, autor también de celebrados guiones de series de televisión. Y también que Alain Hernández retoma el uniforme de cabo Gamero para una nueva entrega de “La caza” junto a la atormentada Megan Montaner y sus reacciones incendiarias. Leo, además, que Carlos Therón, director salmantino de comedias de éxito, ultima “Fenómenas”, con Belén Rueda, para el año que viene. Seguro que Rueda habrá fruncido el ceño cuando haya escuchado los aprietos de Candelario con el fuego.

Esta semana recordamos una Salamanca en llamas durante el asedio hispano inglés para desalojar a los franceses. Los invasores desmontaron y saquearon edificios nobles. Tras la derrota explotó un polvorín en la calle de la Esgrima el 16 de julio 1812, es decir, ayer fue el aniversario, que arruinó otra parte de lo que se había salvado, que sufrió, además, la Desamortización. Fue una quema terrible. De todo aquello hay una cicatriz evidente: el parque arqueológico del Botánico. Esta semana la tecnología nos ha permitido imaginar los edificios que hubo en ese espacio con sus capillas y claustros. No al detalle, pero sí lo suficiente como para imaginar. El reto es ampliar al resto de “caídos” en aquella contienda. El convento de San Agustín, donde estuvo enterrado Fray Luis de León, fue uno de esos edificios a los que se dirigió una expedición arqueológica, precisamente para recuperar los restos del fraile agustino. La historia me parece emocionante y así se la trasladé al concejal Fernando Castaño, responsable de la recreación informática.

El calor y el fuego Han convertido Salamanca en un infierno, como el que citaban Santa Teresa y Fray Luis y recordaron los de Etón Teatro hace un tiempo; ese infierno que se intuye en el retablo de la Catedral Vieja, tras los muros de la Cueva de Salamanca y en algunas obras de la exposición dedicada a la Divina Comedia en la Torre de los Anaya.