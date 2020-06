Sé que no somos los mismos que entramos en el estado de alarma. Sé que nuestra sociedad está cambiada, no sé si vamos hacia el egoísmo o la generosidad, pero somos otros porque convivimos con el miedo.

No todos somos sanitarios, ni trabajamos en residencias, ni hemos visto la muerte en tantos ojos, pero la inmensa mayoría hemos sentido el frío. El de esas compras gélidas con la pandemia en lo más alto, cuando salir de casa era caminar entre el silencio solo roto por pisadas del Ejército.

A otros les une el salto al vacío de la compra sobre el felpudo o esa mirada furtiva desde la ventana en busca de alguien, daba igual quién. Todos llegamos a rogar a algún ser querido que se quedara en casa porque hubo demasiados llantos y no queríamos ni uno solo más.

Sé que no somos los mismos que entramos en el estado de alarma porque todos en mayor o menor medida hemos sufrido y por eso aprendimos a esperar, a soportar la mascarilla, a vivir en fases y ahora atados a un gel. Ahora cuando vemos a un amigo nos separamos en lugar de acercarnos, abrimos más las ventanas y sabemos que tenemos que vivir con sueños pero sin planes.

Pero no sabemos hasta cuándo tendremos que permanecer así porque la respuesta está en la vacuna. Hace falta que exista y luego recibir las dosis y España no será de las primeras porque no está entre los puestos de la carrera por descubrirla y tampoco se ha colado en el consorcio “top” europeo. El Gobierno ha perdido en estos meses el carro de liderazgo europeo y, como en casi todo, dependemos del exterior. En la pandemia nos salvó nuestra agricultura y ganadería, y o espabila Sánchez con la PAC y la cuida, o también en próximas crisis dependeremos de los de fuera para llenar la nevera. Y eso, lo de ir al “súper” y ver la estantería vacía, es la puerta del desorden social.

No sabemos si la solución era el estado de alarma. Para el resto de países de la UE, no, porque España fue el único que optó por el confinamiento con excepciones. Sin embargo, es cierto que España era el caos. El 13 de marzo, cuando Sánchez anunció la declaración del estado de alarma, habían pasado 43 días desde el primer caso, se superaban ya el millar y el Gobierno aún no se había movido. Incluso la vicepresidenta Calviño negaba que el coronavirus fuera a tener un notable impacto en la economía. El estado de alarma era necesario al principio para ordenar los reinos de taifas en los que se había convertido España por esta inacción y para salvarnos. Luego Sánchez se lo tomó como la llave del poder absoluto y no le importó pagar el coste imperdonable del pacto con Bildu. Sí acertó con los ERTEs.

Tampoco sabemos cuántos muertos hay porque tras un baile sórdido, el Gobierno cierra la cifra en 28.813, aunque esté demostrado que se nos han ido 43.000 más que en la media de estos meses.

No sabemos si a otro Gobierno también le habría superado la crisis pero sí que no habría durado ni 10 días después de dar instrucciones contradictorias, centralizar las compras de forma caótica, aprovechar el estado de alarma para levantar chiringuitos y contratar amigos...

No sabemos por qué llegamos a ser líderes en muertes pero cada vez gana más fuerza que mucho tuvo que ver con que el Ministerio de Sanidad solo permitiera en febrero realizar tests a las personas con síntomas que hubieran estado en Wuhan (China). Cuando se dio cuenta de su torpeza, el coronavirus había tomado ya España.

Y no sabemos por qué hemos estado encerrados tres meses. Maldito estado de alarma. Si ahora apenas hay contagios y el virus sigue activo, el Gobierno nos encerró y paró la economía porque además de desoír alertas y permitir que los contagios llegaran a números inabarcables, no disponía de tests ni mascarillas. Nos privó meses de salir a la calle y nos regaló tanto sufrimiento por falta de previsión, no hay más.

Bienvenida libertad, aunque sea con cargos. Somos más fuertes, más previsores, más ordenados... Ahora el objetivo es que no se repita el infierno.