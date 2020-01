En Davos no se ríe nadie

Desde hace más de dos mil años, en tiempos de los romanos, la mejor manera que tienen los políticos de amordazar al pueblo y lograr la reelección en sus cargos es darle a los ciudadanos pan y espectáculos de circo, panem et circenses en latín clásico. En su versión peninsular, el pan son los EREs andaluces o el subsidio universal que propone Podemos, y el espectáculo adormecedor de masas por excelencia sería la televisión en general y el fútbol en particular.

Ahora se está ensayando ya la edición posmoderna del método latino, en la que estamos sumergidos los españoles gracias al presidente Sánchez, consistente en que los políticos nos quitan el pan, montan el circo y encima les seguimos votando.

Ayer gozamos del espectáculo del fútbol en Salamanca, con todas las figuras de un Real Madrid que no perdonó. Era nuestra propia interpretación del circo romano, solo que en versión más modesta, porque en el Coliseo de Roma cabían doce veces más espectadores que en Las Pistas.

Una minoría de salmantinos pudo disfrutar del juego de los peloteros merengues a pie de campo y otros muchos los vieron por la tele, como millones de españoles, que se enteraron casi de rebote de que aquí en Salamanca sigue habiendo fútbol.

Pero, por más que se empeñe el ‘césar’ Sánchez, cuyo proyecto cada día está más claro que pasa por convertirse en emperador vitalicio de las Españas, el balompié no puede ofuscarnos y no podemos dejar a un lado lo que está haciendo el presidente con nuestro país, que no es otra cosa que partirlo, encresparlo y arruinarlo a conciencia.

El Doctor Sánchez continúa fiel a su plan de poner el Estado de rodillas ante los golpistas con cuyos votos se mantiene en La Moncloa. La última felonía consiste en un proyecto de reforma del Código Penal para suavizar las condenas por sedición y permitir así que su socio Junqueras salga de la trena cuanto antes, se presente a las elecciones como si no hubiera dado un golpe de Estado y pase a gobernar la Generalidad en un tripartito de ERC con los comunistas y el Partido de Iceta, (antes PSC). Dice el gran embustero de La Moncloa que España necesita otro Código más acorde con los tiempos actuales y que los tribunales europeos van por otro lado. Miente, como siempre. Si algo necesita este país es endurecer las penas contra los golpistas, lo contrario de lo que hará Sánchez, y si algo han dicho los tribunales europeos es que Junqueras era inmune nada más ser votado como eurodiputado y no cuando recoja el acta, una interpretación pasmosa de la condición de parlamentario, pero que nada tiene que ver con la firmeza de su condena.

La otra escena de auténtica vergüenza en la que nos ha sumergido el Doctor No mientras mirábamos el fútbol en la tele se ha desarrollado en Navarra, donde su partido ha pactado con los proetarras no arrepentidos de Bildu. Justo lo contrario de lo que Embustero Sánchez juró y perjuró tras las elecciones autonómicas. Ese pacto con los herederos de los terroristas supone una traición a la memoria de los socialistas asesinados por ETA, aunque en descargo del presidente hay que reconocer que su partido tiene poco o nada que ver con aquel PSOE valiente frente al terror.

Por si ese insulto a las víctimas no era suficiente, Sánchez ordenó a los europarlamentarios de su partido (antes el PSOE) que votaran en Bruselas contra una proposición para que se investiguen los crímenes de ETA sin resolver. Eso por si había alguna duda sobre en qué lado se sitúa este Gobierno socialcomunista.

Y tras dejar el suelo patrio sembrado de ignominia, el del Falcon se fue tranquilamente a Davos a prometer a los ricos del planeta que rebajará el déficit, desbocado desde que llegó al poder. “Ejercemos el rigor fiscal y estaremos comprometidos con la reducción de la deuda para crear confianza”, soltó Sánchez ante una sala semivacía. Y los pocos que estaban ni se rieron ni le creyó nadie. Será que a los jerifaltes que acuden a esas reuniones no les gusta el circo.