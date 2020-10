Según la paradoja de Bertrand Russell, “el pasado no existe porque ya pasó, el futuro tampoco, porque no ha llegado, y solo nos queda el presente porque ahí somos inevitables”. Nadie soy yo para rebatir a tal eminencia aristocrática, que a principios del siglo XX encabezó la “revolución contra el idealismo”, pero a mi corto entender la primera ola sí existe y descarga todo su mortal peso sobre nuestras conciencias, aunque tuviese lugar en unos meses ya pasados, antes del momentáneo alivio de luto veraniego y previo a este presente, que, lejos de inevitable, pudo haber sido muy otro, de haberse tomado las medidas oportunas y necesarias. A quien la pandemia viene a corroborar es más bien a nuestro Cervantes, que en boca de don Quijote, tan filósofo como desfacedor de entuertos, definió que los humanos no somos otra cosa que “aprendices de difuntos”, resumiendo en tres solas palabras toda una teoría sobre el tiempo vital como mera preparación para la muerte. Ambos conceptos, en todo caso, eran bastante más elaborados que aquella primera percepción del tiempo como una realidad cíclica sometida a leyes naturales, de las más antiguas culturas orientales, un bucle en el que no hay aprendizaje, sino mera repetición, como en el que parecemos inmersos ahora, de nuevo en estado de alarma.

La homilía de Sánchez, monótona cadencia pandémica, nos devuelve a una restricción de libertades que profundiza en el surco del error. Al menos esta vez no hay confinamiento domiciliario, pero queda establecido el paraguas jurídico para privar a los españoles de su derecho a moverse por su propio país y del constitucional derecho de reunión, a pesar de haber comprobado en la primera ola que esas limitaciones no frenan los efectos del coronavirus. Porque el Estado de alarma y el cercenar derechos constitucionales no conducen al fortalecimiento de un sistema sanitario exhausto, que habría que haber apuntalado ya con contrataciones masivas, ampliación de horarios y compra de material. Ni tampoco aumenta nuestro civismo, tarea ímproba que no se logra en lo que dura una pandemia, pero a la que ayuda decir a los ciudadanos la verdad: que el 70% de todos nosotros nos vamos a contagiar y lo importante es no hacerlo todos a la vez para proteger a los grupos de riesgo; que la mascarilla no es un exoesqueleto que nos protege de ser contagiados y su mal uso, como tocarla con las mismas manos con las que luego nos atusamos el pelo, aumenta incluso el riesgo de contagio; que en España ha habido ya 3 millones de infecciones y 61.800 muertos, según el exceso de mortalidad que reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística.

El toque de queda es sin duda más aseado que los pintorescos horarios de la primera ola y mantener los colegios abiertos y la economía en activo son decisiones sensatas, pero el periodo de seis meses simula un infinito a efectos psicológicos. El 9 de mayo no existe, según la paradoja de Bertrand Russell, nos evoca un futuro lejano e irreal, nos empuja a una espiral de angustia en la que olvidamos ya, incluso, cómo era la vida antes del coronavirus. ¡Cuántas familias ni siquiera se reconocerán cuando en mayo vuelvan a encontrarse! Si es que vuelven a encontrarse. Sin que por ello se salven vidas.

Hace poco hablaba con Alicia, que es de Ciudad Real pero que trabaja como enfermera desde hace ya más de ocho años en la Clínica Universitaria de la Ludwig Maximilian de Múnich. Le pregunté cuántos pacientes habían muerto en su unidad UCI desde el inicio de la pandemia y me respondió que ninguno. La explicación es relativamente sencilla: en Múnich no ha habido nunca estado de alarma, ni confinamientos obligatorios ni límites al movimiento, pero cada paciente corona que entra por la puerta del hospital dispone de un respirador para él solito y cada enfermera atiende a tres, máximo cuatro pacientes, de manera que va cambiando constantemente de posición al enfermo para que siga respirando por el lado menos inflamado de los pulmones, ubicación que cambia constantemente en esta enfermedad. Así de simple. Sin excepciones al Estado de Derecho, sin anular las garantías democráticas y sin prescindir de la vida parlamentaria. Como si los habitantes de Múnich fueran menos “aprendices de difuntos” que los del territorio español. Por eso me acongoja tanto el hecho de que una mayoría silenciosa acate en España este nuevo estado de alarma, con sus dolorosas e irreversibles consecuencias, mientras otros pocos seguirán haciendo el cabra de seis de la mañana a once de la noche, como de costumbre, y sin que el Estado haya hecho su parte del trabajo: un sistema sanitario dotado y eficiente. Entramos en un bucle de pérdida de vidas y de libertades del que quizá ya no nos recuperemos. Y la gestión del desaste queda aplazada a un 9 de mayo inaprehensible y remoto.