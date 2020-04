Vaya por delante, pues este país de analfabetos y sectarios necesita que siempre le estén aclarando las cosas, y ni aun así, que VOX no es un partido que me emocione -aunque comparta algunas de sus tesis “de sentido común”-, ni al que haya votado, pues mi opción de voto como mal menor es y sigue siendo el PP. Tampoco me parece VOX, y así lo he escrito en estas mismas páginas, un partido de extrema derecha, infamia difundida y repetida hasta convertirla en verdad por los muchos muyahidines políticos y periodísticos de la extrema izquierda (y aquí cabe preguntarse qué diferencia hay entre la extrema derecha y la extrema izquierda).

Y hecha la introducción, voy a lo que iba: que VOX, a través de su líder, Santiago Abascal, lanzó el pasado martes la única propuesta cabal que se ha hecho en España desde que la crisis del coronavirus nos estalló: la necesidad de crear un gobierno “de emergencia nacional” formado por tecnócratas sin militancia política y con el “único objetivo de derrotar a la pandemia y salvar la libertad y la prosperidad de los españoles”. Por supuesto, dicho Gobierno conllevaría la dimisión inmediata de Sánchez e Iglesias, responsables últimos del caos de ineficacia, irresponsabilidad, dictadura, y muerte en el que vivimos. El virus es el Gobierno, y tras una tregua de cortesía para ver si aportaban sus soluciones, ya no cabe duda alguna.

La de Abascal me parece una propuesta razonable, meditada y, de nuevo, “de sentido común”. Es más, en una entrevista ayer en “El Mundo”, el líder de VOX ni siquiera hablaba de quién debería encabezar ese Gobierno de emergencia, pues lo importante no son los nombres, decía Abascal, “es la idea”. E, incluso sin querer, salían a relucir los nombres de Felipe González y de Aznar -ya desvinculados de la práctica política- como personas idóneas para presidir un Consejo de Ministros de emergencia nacional, sí, pero añado que dé cordura y dé soluciones socio-sanitarias y económicas urgentes, serias y transparentes... Y también un Gobierno de emergencia democrática.