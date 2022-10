Embajador a los 15 años

En estos tiempos en los que Salamanca está huérfana de talento, la irrupción de un niño prodigio que lleva el nombre de la ciudad y de toda la provincia por el mundo nos obliga a cuidarlo como oro en paño. Iba a decir que la aparición de este fenómeno en el ámbito taurino es una casualidad, que podría haber emergido en un campo de fútbol o en las tablas, pero creo que sería injusto. Lo hace en un mundo en el que los valores que se aprenden en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, propiedad de la Diputación, difieren tantísimo de los que se enseñan en academias deportivas y artísticas que los coloca en un punto de partida real para triunfar en la vida, ya sea con un capote y una muleta o siendo un extraordinario fontanero.

Marco Pérez es ya un embajador de Salamanca en el mundo, quizás el más joven. Este chiquillo está centrando la atención del panorama taurino y plaza que pisa, plaza que pone a sus pies. Y eso, con 15 años recién cumplidos. Sin ni siquiera poder vestirse de luces es más conocido que el 80 por ciento del escalafón y además de por su nombre y su apellido se le reconoce como “el niño de Salamanca”, un orgullo para esta tierra a la que tanto le cuesta valorar el talento.

El pasado miércoles, Marco Pérez estaba anunciado en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, quizás el más elegante escaparate taurino mundial. Lo hacía para torear en un festival benéfico con las figuras, con esos ídolos en los que si nada se tuerce un día se convertirá él. Y al finalizar el espectáculo todo el mundo hablaba de él, de ese chico de Salamanca capaz de enloquecer la bella Sevilla y acabar llevado por los aficionados a hombros a su hotel al grito de “torero, torero” tras cortar los máximos trofeos posibles. Ningún salmantino antes a lo largo de toda la historia había conseguido abrir la Puerta del Príncipe, casi nada. Yo no soy quién para analizar las condiciones de este chico como torero, esto lo dejo para Javier Lorenzo y para los profesionales, pero sí debo pedir que protejamos a este adolescente, que le cuidemos como se está haciendo hasta ahora para seguir puliendo un diamante y no para, como sociedad cruel que muchas veces somos, convertirle en un juguete roto.

La ilusión que ha despertado este chico en los últimos tres o cuatro años no tiene parangón. Cuentan quienes estuvieron que Sevilla estaba repleta el miércoles de salmantinos y que la calle Adriano parecía las Tres Columnas de Ciudad Rodrigo. Con 15 años, este niño consigue desplazar a cientos de personas que se hacen ocho horas de viaje y tiran de tarjeta para disfrutar de ese no sé qué interior que despierta el toreo cuando se hace de verdad. Y no es la primera vez, cuando toreó en Granada ya se desplazaron muchos de ellos. En apenas 10 días ocurrirá lo mismo en Arenas de San Pedro (Ávila), donde también hará el paseíllo con las figuras, y el siguiente reto llegará en la América taurina. Todo esto mientras sigue adelante con sus estudios de manera brillante.

Y como nadie es profeta en su tierra, este niño no iba a ser menos. Resulta inexplicable que Marco Pérez, a quien lógicamente se le miden sus exposiciones públicas de manera brillante por parte de su familia, por la Escuela de Tauromaquia y por Juan Bautista, su apoderado, no haya podido enloquecer a Salamanca. La Glorieta acogía hasta no hace tanto, cuando decidieron sepultarlo, un festival cada 12 de junio y abre sus puertas en la Feria de la Virgen de la Vega y parece que la empresa no ha encontrado un hueco para incluirle a él. Un error y una pena que tengan que decirnos los de fuera la perla que tenemos en casa.