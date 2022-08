Elegir santo

Esta semana me saltaron todas las alarmas del móvil con el anuncio de la boda el año que viene de Santiago Pedraz y Esther Doña. Luego me volvieron a saltar por una posible ruptura: estoy en un sin vivir. El jurista es salmantino y todo un personaje del mundo jurídico, que ha lidiado con etarras y chantajistas, entre otros. En la “wiki” tiene la biografía, si quiere curiosear. Ella dejará de ser viuda (o no), pero se la seguirá vinculando a Carlos Falcó, que fue marqués de Griñón y finó con cuatro matrimonios en su haber. Una de sus esposas fue nieta del Conde de los Andes Francisco de Asís Moreno y de Herrera, que se cita como uno de los fundadores de Falange y del que tengo algunos escritos gastronómicos, que firmaba como “Savarin”. No ha sido tan conocida como Isabel Preysler, que fue su segunda esposa, madre de Tamara Falcó, de la que qué quiere que le diga.

Ya sé que Santiago Pedraz no se prodiga por Salamanca, pero es una de nuestras celebridades. Sorpréndase –yo lo hice– al saber que Carlos Torres Vila, presidente del BBVA también es salmantino. Otra celebridad que sigo de cerca. El caso es que su señoría y un servidor estamos de enhorabuena porque el año que viene, en esta comunidad, el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, será fiesta, o eso dicen.

Por fin, me han dicho algunos tocayos, cada vez más escasos. Vale que la broma es de la ultraderecha, que es muy capaz de declarar después festivo el 18 de julio, con lo que uno haría pleno porque es el día de mi cumpleaños. Está mal visto, lo sé, pero uno no elige ni el día que nace ni tampoco el nombre. A los Santiago se nos achaca el “matamoros” –se intentó tapar hace años la escena de Fonseca para que aquello fuera políticamente correcto– el “cierra España” y el patronazgo de la nación, y con esto tenemos que cargar. Nacemos con un botafumeiro en la espalda.

Ahí tiene, sin embargo, a los Agustín, que ayer celebraron su santo: nunca han roto un plato. O eso dicen, porque tuve de compañero de pupitre varios años a Agustín Sánchez de Vega –después fue mi profesor de Derecho Constitucional– y tenía ocurrencias extraordinarias. Ahí está todo formal presidiendo el órgano consultivo de la Comunidad.

También estuvo de santo Agustín Labrador, alcalde de San Esteban de la Sierra y por lo tanto hombre de vino. De números y tecnología lo es Agustín Lorenzo, empresario, y de tradiciones musicales, Agustín García Hernández, tamborilero de El Cabaco. Qué bien le dio el punto Agustín Casillas al tamborilero de Pizarrales. Los promotores del Santiago festivo el año próximo podrían haber elegido a San Agustín, que cae en lunes y hubiésemos tenido un puente para cerrar agosto. Pero poner adrede una fiesta en martes por hacer una gracia nacionalista me parece una tontuna muy grande. Personalmente le daría la condición de festivo del 2 de enero a la autoridad local y que elija el día que quiera.

Superado el fin de semana y mientras aguardo noticias de Pedraz y Doña, lo que tenemos a la vista es ese septiembre festero, que este año se abre con folklore –con k, como le gustaba a Ángel Carril– internacional. Un invento del folklorista Cefe Torres, que cuando se pone se pone: hasta se trae a Salamanca a mi admirada Guadalupe Lancho.

También está la agropecuaria y en nada nos vemos llevando flores a la Patrona y entregados al talento de Antonio Molero o Marina San José, en el Liceo, o expectantes ante lo diga la pregonera, rectora de la “Ponti”, Mirian Cortés. Con el Festival Internacional de Folklore y Salamaq se nos va a hacer largo el preámbulo festero salmantino con sus dudas de siempre relacionadas con las casetas o los conciertos, permanentemente en el punto de mira.

Una de las cosas que más me han llamado la atención de este fin de semana ha sido el despliegue de ferias y mercados, porque nunca había visto una concentración igual. Una ardilla podría cruzar la provincia de feria en feria desde Sotoserrano a Hinojosa, y de Cantalpino a Lumbrales. Y me pregunto si hay artesanos y productores para tanta feria.