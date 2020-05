A si, de fase en fase, de la cero a la una, de la una a la dos... sin prisas, ha echado a andar esta pesada responsabilidad... ¿de quién?, que afecta a tantas personas e intereses que si hablase de todo ello no tendría tiempo ni papel para ni siquiera empezar. Pero parece que no todo interesa igual, aunque las causas son virus muy distintos y dispares, sin embargo, las circunstancias los han vinculado tanto que no es fácil separar. Los virus sí avanzan condicionados por el virus al que me refiero, no al revés, porque éste nada tiene que ver con los otros que no sea su incalificable condición de víctima al convertirlo en herramienta al servicio de otros propósitos. Hemos cambiado de fase, ya estamos en la una y no se habla de otra cosa, sin saber mucho de lo que se puede o debe hacer (de momento, con poder ir a las terrazas, tomarse un café, una cañita o un vermut es suficiente, para muchos sufrientes hosteleros lo es) y que iremos aprendiendo a golpes de realidades, que irán llegando puntualmente. Ha echado a andar otra fase, pero de manera poco clara. Ha echado a andar, estupendo, pero ¿hacia dónde?

Esto no es nuevo. Vamos, es nuevo pero no tanto, porque si echamos la mirada atrás podemos ver que desde tiempos remotos venimos arrastrando camino adelante todo lo malo y lo peor que nos hemos encontrado al paso, más o menos malo a veces, pero nunca tanto peor como ahora, porque aun cuando desconozcan el pasado, algo muy frecuente entre quienes llenan este viejo caserón -como así le llamó Camba- que es España, en otros tiempos quizá más destartalado pero más noble y nuestro que en estos de ahora, que siendo de todos no parece ser de nadie, nunca tan mal diseñado ni peor habitado que en estos momentos que nos han tocado en suerte vivir y no por azar (de gente mal avenida pese a la larga y estrecha vecindad de toda una vida, o tal vez por eso, porque en esta casa de todos o de nadie, cargada de blasones, de historias y de leyendas, la envidia es un toque que envenena, como un virus, a veces sin remedio, virus de otra naturaleza que no todos padecen, pero todos sufren.

En sus “Charlas de café”, título de un librito en el que Santiago Ramón y Cajal recoge “una colección de fantasías, divagaciones, comentarios y juicios, ora serios, ora jocosos...” tal como el propio autor advierte al lector en su presentación, librito que acumula una sabiduría fuera de lo común, dice la siguiente: “El odio puede ser desarmado por el amor, y acaba por olvidar; mas la envidia sólo cesa ante la muerte; y a menudo ni al borde del sepulcro se detiene”. Pues cien años después de escrito, casi 40.000 sepulturas o las que sean, en cualquier caso 1.918 menos que las del día anterior según los datos ofrecidos ayer por Sanidad, de otros tantos muertos que parecen no sensibilizar a ninguno de esos que de ellos se valen para seguir su hoja de ruta, tanto que ni siquiera han merecido una corbata negra como señal de luto de ninguno de los dos “presidentes” con los que cuenta nuestro nutrido, corrompido, roto e inútil Gobierno (que por cierto, hoy declarará 10 días de luto nacional); bueno, de uno de ellos cabe esperarse porque lo más parecido a una corbata que se pone es la pajarita cuando se disfraza de intruso, o de Stan Laurel, o tal vez de sí mismo sin saberlo..., en las Galas de los Goya a las que acude como uno más.

Hablamos de los virus, porque España viene sufriendo, además del que tiene nombre propio, contagia, enferma y mata de Covid-19, otros más, harina de distinto costal y que tienen a los españoles protestando por las calles, de donde han echado a los de siempre, que no se resignan a irse ni a dar por perdido su habitual campo de batalla, mientras el virus con nombre propio sigue matando. A estos otros un oportuno y audaz golpe electoral podría borrarlos muy democráticamente del mapa, pero no habrá golpe que valga, porque no hay democracia, y si lo hubiese la reacción de supervivencia de esta patulea de parásitos de la política asesina en vigor sería destructora. Quemarían las calles y ardería el mapa, que para algo se inventaron las cerillas.