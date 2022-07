El Twitter de Juan es muy útil. Ya sirvió durante la campaña electoral regional para conocer de qué pie cojeaba. Y, aunque cuando lo nombraron candidato de Vox a la Junta de Castilla y León borró de inmediato los mensajes con tintes homófobos que había escrito cuando era más joven todavía, todos pudimos descubrir su verdadero sustrato ideológico. Por eso, no nos pilló por sorpresa cuando dijo aquello de que la “hipersexualización de la sociedad” es uno de los motivos que se esconden detrás de la crisis demográfica en la región. La solución para sacar adelante esta tierra es, sin duda, que nos pongamos todos a procrear sin control. Gracias, Juan. Luego lo hablo con mi señora.

El Twitter de Juan vale hasta para contradecirse. Sí. Diez días después de que se declarara el incendio de la Sierra de la Culebra, el mayor desastre ocurrido este siglo en Zamora, el ‘vice’ se acercó hasta la zona devastada y se hizo unas fotos que compartió con todos sus seguidores paseando entre los rescoldos y tocando las cenizas, agachado y con cara de preocupación. Al menos, no apareció en las imágenes como Pedro Sánchez en su foto ‘de-la-que-todo-el-mundo-habla’. Y, sobre todo, fue más listo que su ‘presi’, cuya comitiva había tenido que salir por patas días antes increpada por los vecinos de la zona. El caso es que la semana pasada se despachó con un polémico mensaje nocturno en el que señalaba que no había entrado en el Gobierno regional para hacerse fotos y quedarse de brazos cruzados. Pues menos mal.

El Twitter de Juan es un valioso canal de comunicación para sus compañeros del Colegio de la Asunción, los cuales se enteraron de las variopintas medidas con las que pretende luchar contra el fuego a través de esta red social en lugar de hacerlo en el Consejo de Gobierno, que se celebró al día siguiente. Luego -debieron pensar el resto de consejeros de la Junta- se le da al ‘copia-y-pega’ y se incorporan al plan elaborado por el PP. Todo suma. Que hay que montar un concierto benéfico en Zamora para ayudar a los damnificados por el fuego, pues se monta; que hay que regalar maillots a los alcaldes de las localidades devastadas por las llamas, pues se regalan; que hay que destinar cinco millones de euros para “contratar a aquellos desempleados que quieran ayudar a limpiar los bosques y prevenir así los incendios”, pues se destinan. “Prevención frente al fanatismo climático”, que dice su propaganda. No sabemos si con esta frase se refería a la “anomalía climática” o a los “territorios sometidos a estrés por los fenómenos naturales” de los que ahora habla Alfonso Fernández Mañueco. Da igual, el Gobierno de la región está unido como una piña, por si no se habían dado cuenta todavía.

El Twitter de Juan se ha convertido incluso en una especie de portal de transparencia a lo Vox, porque gracias a esa cuenta puedes enterarte antes que el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León de las decisiones que han adoptado en la lucha contra el fuego las tres consejerías dominadas por el partido más escorado a la derecha.

El Twitter de Juan también sirve para echar reprimendas a los medios de comunicación, los cuales -da igual los principios editoriales de cada uno- siempre le entienden mal al pobre cuando habla, y se ve obligado a salir al paso matizando lo que verdaderamente había querido decir. El último tirón de orejas se lo han llevado quienes publicaron sus declaraciones de hace unos días en las que apuntaba que el sistema de prevención de incendios podría haber funcionado mejor, “ya que se ha revelado insuficiente”. Algunos, en buena lógica, interpretaron esta frase como una crítica al consejero de la cosa forestal. Aunque parece evidente, él no lo ve así. Necesitaremos un traductor.

En fin, que como el vicepresidente de la Junta tiene mucho tiempo por eso de no contar con funciones ejecutivas, el Twitter de Juan está que echa humo. Espero que no me malinterprete, señor García-Gallardo.