El trilero y sus mamelucos

Desde el inicio de la pandemia Pedro Sánchez ha demostrado que le importan muy poco los enfermos, los muertos, las empresas y los trabajadores. Todas y cada una de sus decisiones ha sido estética y de cara a la galería. Ha tomado las riendas para lo bueno, pero jamás para lo malo. Descargó la responsabilidad de las decisiones más duras en las comunidades autónomas y se apuntó las medallas con frases para la posteridad como “hemos vencido al virus”. Su credibilidad está más desgastada que los neumáticos de un Fórmula 1 y eso es algo en lo que convergen personas de derechas, de centro y de izquierdas. Su última tomadura de pelo ha llegado con el anuncio, por su cuenta y riesgo, del fin de las mascarillas en exteriores. Una vez más, la pandemia se la bufa. Al margen de las recomendaciones de los expertos y sin consensuar nada con las autonomías, el presidente del Gobierno se sacó de la manga una decisión que tiene un único objetivo: desviar la atención de los indultos a los golpistas catalanes. Después de unos meses repletos de meteduras de pata, Iván Redondo le ha dicho que tenía que dar un golpe de efecto para erigirse como el Mesías salvador de la humanidad. Conocedor de que gran parte de la sociedad está hasta las narices de llevar el tapabocas por la calle, ha salido a la palestra con un anuncio que busca el aplauso unánime de los sufridos españolitos. Sin embargo, lo que ha conseguido es todo lo contrario. Sánchez no engaña a nadie. Es un trilero que lleva demasiado tiempo haciendo el mismo truco y ya solo tiene el reconocimiento nauseabundo de la cuadrilla de palmeros (algunos antiguos ‘susanistas’) que pululan a su alrededor. Lamentable.

Con las mascarillas nos han engañado tantas veces que un servidor ya solo se fía de lo que dicen los verdaderos expertos. Es muy interesante leer la columna que publicó el sábado en ‘El Mundo’ el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, Jesús Molina Cabrillana. En ella aseguraba que el uso de los tapabocas en exteriores fue innecesario desde el minuto uno. Con distancia social, las posibilidades de contagio al aire libre son muy pequeñas. Es más, se ha llegado al absurdo de obsesionarse con llevar la mascarilla para dar un paseo y, sin embargo, despojarse de ella cuando unos amigos o familiares vienen a casa. Molina Cabrillana apuntaba además un dato clave en todo esto. Si la llevamos puesta durante dos horas de caminata y usamos esa misma mascarilla para entrar en un bar, su eficacia se habrá reducido. Sin embargo, si la portamos en el bolsillo y solo la empleamos para acceder a interiores o mantener una conversación con un amigo que nos encontramos por la calle, su nivel de protección estará intacto. A más uso, más deterioro. Utilicémosla donde verdaderamente se necesita y evitemos desgastarla donde no tiene ningún sentido.

A partir del día 26 de junio vamos a vivir dos posturas completamente opuestas: los que la sigan llevando hasta para caminar en solitario por el barrio de Capuchinos, y los que no la lleven ni en el bolso. Ni un extremo ni el otro. Es fundamental mantener el hábito de no salir de casa sin ella, como no salimos sin las llaves o sin la cartera, y sacarla en las situaciones que ya todos conocemos. Es puro sentido común. Es momento de ir poco a poco dando pasos hacia una normalización en todos los aspectos y más cuando, afortunadamente, los ingresos de pacientes covid y las muertes se han reducido notablemente gracias a la vacunación.

Por todo ello resulta más bochornoso que Sánchez aparezca como nuestro tutor legal para darnos las pautas de comportamiento. Todavía no le he escuchado pedir perdón por asegurar al principio de la pandemia que el uso de la mascarilla era contraproducente. Pero claro, la autocrítica en este ser ‘perfecto’ no tiene cabida. Si las cosas en la epidemia están evolucionando razonablemente bien es por el trabajo que se ha hecho desde las autonomías con equipos de gobierno y técnicos que, en la mayoría de los casos, están a años luz en cuanto a capacidad y experiencia que la panda de mamelucos que conforman el Consejo de Ministros.