El trilero siempre gana

Rodrygo tenía 14 años cuando Sergio Ramos marcó en el minuto 93. Estaba convencido, allá en Brasil, de que el Madrid podía remontar. Ha contado que el miércoles cuando iba a saltar al campo no lo tenía en cambio nada claro. Sin embargo fue marcar, ¡minuto 89.10! y cuando cualquiera vería que no había tiempo, sintió que se podía. Ese es el Madrid. El equipo que tenía el “a por la 14” preparado para la victoria. El equipo estrella donde los zidanes y los pavones se confunden en el campo porque todos son camisetas blancas que corren y luchan hasta el último suspiro por un escudo.

Pedro Sánchez no es del Madrid. Nuestro presidente es más de banda. No se le ha visto por el palco del Real Madrid o en algún partido de Nadal porque esa cultura del esfuerzo no le va, es más de regalar aprobados y de no asustar a los niños con un 4 por si se traumatizan. Es más de viajar en Falcon, y el Bernabéu y la Caja Mágica están demasiado cerca de Barajas. Es más de ir a la gira de Bad Bunny con sus gafas de aviador y tararear “un verano sin ti” y agarrarse a su pegadizo “y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito”. Porque siempre alguien acaba haciéndole bonito el día al presidente.

Nuestro presidente es de equipo de estrella, la suya, y de compañeros que tienen como única misión pasarle a él, y solo a él, el balón. Si una pieza no cumple, la echa y la reemplaza. O si le hace sombra. Y para ser el rey no le importa unirse a la chusma porque su objetivo no es el equipo, que debería ser España, sino él y simplemente él. Pero gana, siempre gana. En la batalla de espías le han salvado PP, Vox y Cs. Vamos, lo que según él son los ultraderechistas que amenazan el estado de derecho. Y aún así no se planteará jamás un pacto con ellos, se arrojará aún más en brazos de Aragonés y lo de los espías quedará en mayores concesiones para Cataluña y así Sánchez seguirá. Y le da igual lo que diga Feijóo. Sánchez jamás le pasará la pelota porque no es de su equipo. Le intentará confundir pidiéndole el balón como hacía Simeone con los rivales, y si lo consigue, se partirá de risa porque habrá picado.

Y se aprovecha de que el PP, igual que Vox y Cs son partidos con sentido de Estado y de España. Sánchez simplemente juega de mercenario que va de un club a otro para seguir jugando, siempre en brazos de quien le garantice foco y capaz de vender su alma para seguir. Y no le importa vender también la de los demás. Para él no existe escudo ni camiseta y con este tipo de gente no se puede pactar porque te engaña. Si se le echa un capote, como hizo Bermúdez de Castro por sentido de Estado, no puede ser a cambio de nada porque a cambio de nada nos vamos quedando poco a poco sin Estado y sin España.

Sánchez juega de trilero y juega contra España porque si no fuera así, rompería el pacto con los independentistas y los proetarras. Lo tiene fácil y no quiere y por eso hay que tratarle como lo que es, como una persona poco fiable, que va a lo suyo y que no va a cambiar.

Sí, han sido espiados los independentistas catalanes por Sánchez y, sí, en el espionaje del CNI había autorización judicial. Sí, suele pasar que te espíen si preparas un golpe de estado, arden las calles de Barcelona y hay sospechas más que fundadas de una conexión entre el independentismo catalán y Putin. Lo grave es que sabiendo que lo anterior es así, en lugar de exigirles responsabilidades y de romper el pacto, Sánchez acaba pidiéndoles perdón y humillándose. Sánchez no juega con España porque si no pactaría con el PP. Sánchez juega con él mismo y para conseguir la victoria no le importa el juego sucio, por eso es fiscal general del Estado la misma que animó a Villarejo a seguir con el espionaje vaginal de prostíbulo.

Con Sánchez no hay esperanza de conversión porque para ganar es capaz incluso de hacer el ridículo internacional confesándose espiado y dejar a España como esa república bananera en la que los teléfonos se revisan casi cada año y a petición del interesado. Y siempre puede haber algo peor, que el cambio de su política con Marruecos se deba no al extraño y unipersonal sentir del presidente, sino al pillaje de información comprometida en su móvil.

Sánchez no es del Madrid, no, pero nos intenta convencer de que sí. Tampoco es de España aunque bese el escudo y hable de resiliencia o de no dejar a nadie atrás. España es su plataforma hacia no se sabe dónde y la cumbre de la OTAN, su lanzadera. Sánchez es Sánchez y nada más.