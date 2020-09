El trampantojo de Sánchez

Si no le conociéramos podríamos pensar que Pedro Sánchez se ha transformado en una persona razonable, un político capaz de colaborar de forma leal con la Comunidad de Madrid para frenar la expansión de la pandemia en la capital de España. Si no le conociéramos podríamos creernos eso de que el Gobierno va a luchar codo con codo junto al Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso para evitar el contagio masivo... Pero conocemos sus antecedentes. No es la primera vez que Iván Redondo le viste con ese disfraz de hombre de Estado, que ambos sacan del armario a conveniencia de sus espurios intereses.

Puede que ahora mismo se nos escape qué beneficio saca el presidente Sánchez de su ‘escena de sofá’ con Ayuso, pero que no les quepa ninguna duda: es un montaje, una estrategia, un trampantojo, una ilusión. El líder del sanchismo mantendrá su ofensiva para desalojar al PP de la presidencia de la Comunidad y para ello necesita que la siempre osada y pocas veces atinada Ayuso sea derrotada por el coronavirus.

La prueba es que ayer mismo, mientras se prometía mutuas fidelidades con la presidenta madrileña, lanzaba a las huestes de la militancia socialista a protestar en la calle en las algaradas promovidas por Podemos contra el confinamiento de los barrios del sur. Ni Sánchez ni quienes le rodean en Ferraz tienen la menor noción de lo que significa lealtad, fidelidad o compromiso. Por el contrario, en Génova 13 (el número de la mala suerte, mecachis) son a ratos tan pardillos que durante tres meses impusieron una línea de lealtad de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP a las polémicas (y desatinadas) restricciones gubernamentales durante la cuarentena.

Estamos por tanto ante una tregua-trampa, al estilo de aquella de ETA que denunciaba en el desierto Mayor Oreja.

Y tenemos en Castilla y León otro ejemplo de esa estrategia sanchista consistente en dejar a las autonomías que se cuezan en el magma ardiente de sus rebrotes. Durante semanas, el presidente regional Alfonso Fernández Mañueco ha estado pidiendo la colaboración de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en el control de los confinamientos en una Comunidad con cifras crecientes, por momento descontroladas, de nuevos contagios. Sánchez se ha hecho el sueco durante todo este tiempo y sus representantes en la Región se acogían a problemas burocráticos para dejar solas a las policías municipales a la hora de apechugar con los muchas veces conflictivos infractores. Por fin ayer el delegado del Gobierno en Castilla y León firmó con Mañueco un protocolo para que Policía Nacional y Guardia Civil se impliquen en la lucha contra el coronavirus, no solo poniendo multas a quienes no llevan mascarillas (no es ese, ni mucho menos, uno de los mayores problemas en la contención del virus) sino también en el control de determinadas personas y colectivos que se niegan a respetar el confinamiento y las medidas de distancia social.

Esa falta de colaboración del Gobierno de Sánchez, que por momentos ha rozado lo delictivo, no puede servir de excusa para que la Junta eluda su responsabilidad como administración competente en la gestión sanitaria de la pandemia. El vicepresidente Francisco Igea dio ayer el primer paso al asumir esa responsabilidad, pero tanto él como la consejera de Sanidad deben dar otro paso, este de mayor trascendencia: tienen que conseguir la eficacia perdida en la parte que les corresponde, es decir, en la compra de suministros, en la disposición de más personal sanitario y más rastreadores, en la realización de muchas más PCRS (la OMS dice que en Salamanca tendrían que hacerse al menos el triple para evitar el descontrol), la comunicación rápida de los resultados y la vigilancia efectiva de los aislados. O eso, o que asuman su responsabilidad y se vayan.