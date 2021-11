El tiro en el pie del PP

El Partido Popular se está dando un tiro en el pie. Con España al borde de una revuelta generalizada y con un Gobierno totalmente desarbolado, los populares están dando una imagen lamentable por culpa de sus guerras internas. El culpable de este sinsentido tiene nombre y apellidos. El ‘virrey de los pipos de aceituna’ y aprendiz de ‘caudillo de la huerta’, Teodoro García Egea. Para ser más exactos, la responsabilidad también recae en la persona que lo mantiene en el cargo y le ha dado un poder omnímodo, Pablo Casado. El presidente de la formación ha delegado en el murciano el trabajo sucio con el objetivo de que su imagen no se vea afectada. Pero la estrategia se le está volviendo en su contra. El palentino está quedando como un pelele y su sueño de llegar a La Moncloa se esfuma por momentos. Pocos en las filas del PP, salvo sus acólitos más fieles, ven a Casado como un futuro presidente del Gobierno solvente y con carisma. Obviamente puede llegar a serlo por demérito de la caterva social comunista, pero es muy complicado que genere la ilusión que, por ejemplo, está suscitando su ahora enemiga Díaz Ayuso.

Precisamente su empecinamiento en tocarle las narices a la lideresa madrileña le puede llevar a su tumba política. Desde fuera es complicado entender esa actitud basada en fórmulas caducas de tiempos pretéritos donde solo valía el ordeno y mando y el porque yo lo digo. ‘Fernando VII’ Casado y, por ende, su ‘Godoy’ García Egea, viven en otro mundo. No palpan el sentir de la sociedad y de la militancia. Es insólito que jóvenes que presumían de ser expertos en la comunicación y en las nuevas fórmulas de hacer política, sean tan obtusos al buscarse como enemiga a la figura más carismática que tienen los suyos a día de hoy.

Fui muy crítico con la manera en la que Díaz Ayuso gestionó la pandemia. Lanzó una moneda al aire y le salió cara. Estoy seguro de que esas mismas medidas aplicadas, por ejemplo, en Castilla y León, hubieran provocado más ingresos y contagios. Sin embargo, no puedo dudar que ha enganchado al electorado gracias a un estilo muy diferente. La joven inexperta y totalmente desconocida que se presentó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019 de la mano de Casado ha evolucionado sorprendentemente. Buena culpa de ello la tiene su capacidad de rodearse de los mejores, algo que por desgracia cada vez se estila menos. Ayuso pide ahora lo que le corresponde y lo que los votantes quieren. Ser presidenta del PP de Madrid y serlo cuanto antes. Que Génova vea eso como una afrenta es incomprensible. Podría entender su enfado si Ayuso aspirara de buenas a primeras a moverle la silla a Casado (tiene total autoridad para hacerlo) pero exigir lo que a todas luces es razonable no debería provocar ninguna fisura.

Cayetana Álvarez de Toledo y su libro han puesto más leña al fuego. Esta señora nunca ha sido santo de mi devoción ya que restó más que sumó en el partido, pero no descubre nada nuevo cuando acusa a Casado de ser un “veleta” y cuando destapa la verdadera personalidad de un García Egea que es una auténtica lacra. Lamentable fue, por ejemplo, la irrupción del murciano en el Congreso del PP de Andalucía como si fuera una estrella e interrumpiendo a un diputado almeriense que hablaba en esos momentos de la pobreza infantil. Todo lo que hace Egea es nocivo y muy peligroso para el futuro de los populares. Una cosa está clara: su imagen está por los suelos y es visto como un déspota tanto por los votantes como por los militantes. Por mucho que sus delirios de tirano aparezcan un día sí y el otro, también, no va a poder cambiar ese sentir. Ayuso lo sabe y por eso no va a dar su brazo a torcer. Esperemos que Martínez Almeida, otro de los grandes valores del partido, no acceda a las pretensiones de Casado y deje solos y desamparados a los que están minando el prestigio de un partido que tiene que ser clave en la recuperación económica de España.