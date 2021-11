El tiempo que dicen las cabañuelas

ESTAMOS pendientes de San Bricio, el 13, porque así salga ese día, así será la Navidad. Lo dicen las cabañuelas y ‘cabañuelos’ tan expertos como Manuel Briz. Nos fiamos de Bricio aunque antes de ser Santo se rumorea que cayó en el pecado de la carne y, según se dijo en los mentideros de allá por el 420, el hijo de una de las monjas con la que convivía se le parecía. Poca factura le pasó cuando acabó Santo después del desliz. Ábalos no parece que vaya a tener tanto recorrido en su conversión.

Estamos pendientes de Santa Lucía, 13 de diciembre, porque según sea el tiempo de ese día así apuntará el invierno. Expertos muy expertos en cabañuelas, como Briz, moldearán 2022 con ese dato que unirán a las cabañuelas, retorneras y las lunas de octubre, que siete días cubre: si llueve uno de ellos, el año será lluvioso, como al parecer 2022.

Pobre Santa Lucía, que se negó a casarse como quería su padre, el pretendiente despechado la denunció por cristiana y el procónsul ordenó que la violaran en el prostíbulo pero, atada y todo, fueron incapaces de llevarla allí. Ahora aún los delitos sexuales son una lacra social y no, no es como para que Irene Montero despache la brutal violación de Igualada con un tweet y una declaración de apoyo a la “mujer”, más fría que la que le mostró a Rociíto. Qué menos que escuchar en labios de la ministra la petición de la mayor condena para esos salvajes que le han arruinado la vida a esta niña de 16 años. No se trata de la noche, de salir de fiesta o de llegar sola y borracha. Se trata de una animalada impropia hasta de animales. Y la ministra no puede estar más preocupada de la definición del término mujer que de evitar el brutal incremento de la subida de los delitos sexuales y más con un presupuesto de 525 millones de euros. Ayer estaba volcada en vender el derecho a las técnicas de reproducción asistida de lesbianas, mujeres bisexuales, trans... y “olvidó” condenar a los salvajes de Igualada. Raro y miserable.

4 de octubre, otro día clave en las cabañuelas por el cordón de San Francisco, ejemplo de austeridad, como a la que vamos encaminados con la subida de impuestos y de cuotas para engordar la hucha de las pensiones, con la luz o la gasolina por las nubes y unos alimentos que inician ahora su gran escalada. Y ejemplo, San Francisco, de buen rollo. Como el que ha demostrado Pedro Sánchez con los presupuestos. Le molesta muchísimo que Ábalos se confinara con meretrices, y es normal -también porque abolir la prostitución es su nueva pancarta feminista- pero consiente que reciba a Delcy, esconda maletas y nos mienta una y mil veces o que regale dinero de todos a una compañía venezolana. Va contra el espíritu socialista el putañero pero no que Pedro Sánchez pacte con Bildu, cuando además nos dijo que no lo haría, y desproteja a las víctimas de ETA. El socialismo era otra cosa.

Dicen las cabañuelas que el año cerrará con nieblas. De momento noviembre empieza tormentoso en el plano político con la decisión de Casado de romper al PP y obligar a elegir entre mamá Ayuso y papá Almeida. Cómo molestará Ayuso a la izquierda y cuánto la temerán para que en esta ola feminista no tachen a Casado y al PP de machistas.

Los agoreros presagiaban que las cabañuelas dormirían en un cajón, como el Almanaque de Bristol, pero no hay quien las guarde. Ni siquiera las duras campañas, sobre todo de meteorólogos que insisten en su escasa base científica, pueden con ellas. Tenemos a nuestro propio Brasero en el móvil, sin esperar al telediario pero, no, las cabañuelas no mueren, al revés. Será porque tienen ese misterio. Será porque nos engancha descubrir cirros. Será porque en el fondo somos de tradición, de tierra, de creer en la luna y en que cada día de agosto corresponda a un mes del siguiente año.

A las cabañuelas solo les falta ser políticas. Observación del 12 de agosto de 2020 -corresponde a lo que pasará en noviembre de 2021-. Publicado ese día: “El Constitucional destapa las ‘cloacas’ de Podemos”. Ayer el juez ordenó investigar el ‘caso niñera’. 13 de agosto de 2020, correspondiente a diciembre de este año, la noticia del día era que la economía del Reino Unido llevaba al país a la recesión. ¿De qué hablaremos en diciembre? ¿De economía?

Quizás nos apasione lo antiguo, lo nuestro. Es lo tradicional, lo de siempre, el pastor mirando al cielo, es el refrán antiguo, el sabor de nuestras raíces. Será que en el fondo somos más de campo que las amapolas... y será que el tiempo nos distrae y que nos da caché distinguir el cierzo del solano. Y será que necesitamos al campo más de lo que pensamos.