Me he bebido la última novela de Jambrina de un solo trago, con sed y gozo. Apenas consiguió Amazon cruzar los 2.328,65 kilómetros que nos separan y ansiosa por volver a la Salamanca de finales del siglo XV. Se me ha escapado el pesquisidor esta vez a recorrer el Camino de Santiago, pero no por ello me ha decepcionado, porque es un personaje que lleva Salamanca allá donde pisa. Otro viaje en el tiempo, esta misma semana, ha sido el documental de Manuel Menchón “Palabras para un fin del mundo”, que recopila y compara nuevos documentos sobre Unamuno, figura sobrecogedoramente actual y nunca suficientemente estudiada. Al margen del contenido, interesante sin duda pero que han de juzgar los historiadores, a mí me ha hechizado esa cantidad de fotografías e imágenes de vídeo de la Salamanca de los años 30, en el epicentro del terremoto histórico, con sus gentes y su aura. Las unas pasan, la otra permanece. Como era un préstamo de la biblioteca digital de la Casa de las Conchas, podía detenerlo a mi antojo, recrearme en la suerte de aquella Plaza Mayor ajardinada o rebobinar la película para detenerme de nuevo en los rostros de las almas salmantinas que presenciaron tan tremendo momento, y disfrutar de la ensoñación de pasear por sus calles de hace décadas, empapándome de su pasado. Casi me añusgo con el licor de un sufrimiento que nunca he vivido en persona.

Y como las horas de la pandemia gustan transcurrir, inmisericordes, frente al ordenador, he buceado por las ofertas de los inagotables anticuarios alemanes hasta dar con un ejemplar de la “Enciclopedia Gráfica”, una revista mensual que editó hace casi un siglo una tal Editorial Cervantes de Barcelona, dedicada a Salamanca. Irremediablemente, vuelvo a quedar pasmada, pasando lentamente las páginas amarillentas y descubriendo incluso una fotografía de la Casa de la Cadena, antiguo Palacio de los Villafuerte, que la revista ya advierte “amenazada de venir a tierra ante la prosaica alineación rectilínea de la vieja Salamanca” y que, efectivamente, fue derruida para enderezar la calle del Pozo Amarillo.

En frías tardes de invierno como estas, inhóspitas de pandemia, solo podría reconfortarme más que estas miradas al pasado un viaje al futuro salmantino. ¡Qué no daría yo por fisgonear en nuestro porvenir, por asomarme a los trazados de piedra de Villamayor cuando el coronavirus se haya convertido ya solo en un mal recuerdo! Mejor aún, cuando se estudien en los libros de historia tanto su crueldad natural como los destrozos que causó la gestión calamitosa de la desgracia. Pero el tiempo, esa misteriosa dimensión que sirve de eje y ordena nuestra existencia, solo es real si se conjunta en presente. Nuestra participación en los acontecimientos se ciñe con indolencia al presente temporal y el tiempo vuela. Lo que terminen diciendo esos libros de historia lo determina en este instante la velocidad a la que las ayudas europeas lleguen de una vez a parados y empresas, sobre todo las pequeñas y medianas. El tiempo es ahora. Mañana es ya tarde. Su arbitrario reparto y las votaciones de apariencias, lejos de aportar soluciones, forman parte ya de las crónicas de la desolación del virus. Ahora lo que importa es el cuándo y el cómo. El cuándo es necesariamente ipso facto y el cómo es cuanto más lejos mejor de la corrupción clientelista, a lo que se llega solamente a través de la total transparencia. Por eso pueden pasar a un plano secundario el número de infecciones en los más pintorescos rincones de la geografía española o la pedrea de medidas que van tomando, como pollo sin cabeza, las diferentes administraciones, datos con los que nos narcotiza el telediario pero que nada aportan a la solución del problema.

Yo quiero saber, en Salamanca y en cada uno de sus pueblos, la cantidad exacta de ayudas europeas que ha llegado cada día. Con nombres, apellidos y números de registro mercantil de los beneficiarios. Y junto a esa cifra, el nuevo número de camas UCI con respirador y personal de enfermería inauguradas cada semana. Porque si bien es cierto que en el primer momento de la pandemia hubo que improvisar, nada justifica que después de todo un año no se haya adaptado el sistema sanitario para responder a la crisis y vuelvan a ser abandonados a la muerte los pacientes en los pasillos. Porque ya dijo Charles Darwin que quien malgasta el tiempo ignora el valor de la vida.