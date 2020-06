Nos ahogamos, no podemos respirar. No como George Floyd, mártir de la indignación global, sino de un modo más prosaico, empachados de muerte por el coronavirus y suplicando por ver llegar las vacaciones y poder huir a algún tipo de realidad alternativa, donde olvidar por unas semanas nuestras miserias y todo eso que dejamos atrás en estos meses de pesadilla. Las vacaciones de este verano empezarán por un test serológico, el requisito para volver a abrazar a los abuelos. Y transcurrirán en el recuerdo de los que ya no están. Los expertos del Imperial College London aseguran conocer el número de personas que, aun pudiendo haber muerto, no murieron en España por la pandemia, mientras que algo mucho más sencillo, como aclarar cuál ha sido el número efectivo de muertos, se le sigue resistiendo a tales eminencias. Pero en el pueblo, entre los vecinos y compañeros de trabajo, no cabe lugar a dudas.

Los números claman al cielo. El goteo ha ido cayendo por el boca a boca, con nombres, apellidos y circunstancias. Ahora, por fin, nos daremos el pésame en persona. Quizá haya que organizar algún funeral colectivo por todos los de la parroquia o todos los de la provincia, por todos de los que no pudimos despedirnos. Y, antes de que nos demos cuenta, el tiempo de vacaciones también habrá pasado ya. El calendario escolar que hoy acuerde la Junta con los sindicatos y que parece que arrancará el 9 de septiembre, nos devolverá a una “nueva rutina” en la que de ninguna manera seremos más fuertes. Con suerte, un poco más conscientes. Y volarán de nuevo los días, las semanas. Einstein nos enseñó que el tiempo es la condición de la existencia, nuestro límite al existir, el marco en el que pensar. Pero el tiempo, la medida de la vida, se nos escapa entre las manos. Y enseguida llegarán los puentes de octubre y el 2 de noviembre. ¿Y cómo será la “nueva Navidad”? Y en carnavales, a mediados de febrero, ¿desfilarán disfraces de coronavirus? Y se habrá cumplido un año. ¿Y haremos balance?

Nadie parece hoy dispuesto a reconocer errores, la condición indispensable para no volverlos a cometer. “El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento, no podemos cambiarlo si no cambiamos nuestra forma de pensar”, nos dejó dicho también Einstein. Quizá un genio como él hubiese podido aprobar nuestra signatura pendiente, formular la ecuación para descifrar esta pandemia. Muertos multiplicados por la carencia de test y camas UCI, elevados a la potencia de un gobierno entre paréntesis bastante incompetente, todo ello igual a un país dividido por el número de partidos políticos, menos la esperanza de terminar de salir de una crisis que no logramos de superar antes de sumergirnos en la siguiente.