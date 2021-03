El secreto de Rocío Carrasco

Fin de semana, regresa Rocío Carrasco y ‘Se nos rompió el amor’ y ‘Ese hombre’ prometen ser aún más desgarradores y lacrimógenos que ‘Como las alas al viento’ y ‘Como una ola’. Los nuevos capítulos sobre la vida de la hija de ‘la más grande’ apuntan a dejarnos de nuevo sin respiración y horas de sueño, sobre todo después de ver ese adelanto en el que Rocío relata que ‘esa persona’ le decía ‘vas a malparir a tu hijo’ cuando ella estaba embarazada de su David, el niño feliz. Se nos viene otro fin de semana de juicio público al ex guardia civil, de quien ya cuentan que empieza a tener que dar explicaciones incómodas a su hija Ro.

Y con este panorama de sentada televisiva la intriga está en ¿qué dirá? ¿A quién implicará? ¿Cuál será el nuevo triste secreto? ¿Quién llamará esta vez a Sálvame para arrimarse al éxito de audiencia? ¿Será otra vez Irene Montero? ¿Hana? ¿Isa Serra? ¿Adriana Lastra? Solo quedan de momento fuera Cs, que está entre cero y nada en las encuestas del 4-M, y el PP, que tiene a Ayuso.

A estas alturas lo único seguro es que está descartado que entre en el programa la portavoz María Jesús Montero, porque no hay quien la entienda y menos por teléfono, y que tampoco tendrá cabida Rocío Monasterio: se ha subido también a la ola de la audiencia pero Jorge Javier Vázquez ha dejado claro que ‘Sálvame’ es un programa ‘de rojos y maricones’.

Y en Madrid, por lo que se ve, ‘los rojos’ de Jorge Javier están nerviosos porque Ayuso es muchA Ayuso y cOmo están nerviosos, cualquier paso gira en torno al 4-M. La propuesta de cerrar la hostelería huele a 4-M; el intento de toque de queda a las 8 también y a aislar de nuevo a Ayuso del resto de comunidades del PP, aunque les salió mal porque Feijóo no picó. Ahora la oposición, si quiere, lo tiene tan fácil como preguntar cada día al Gobierno qué pasa con las vacunas, por qué no llegan, y qué hacen alemanes o franceses pasándoselo pipa en nuestras playas y llenando aún más Madrid sin que nadie les pregunte si son o no convivientes. O, por ejemplo, cuánto ha destinado el Gobierno a las vacunas españolas y cuánto a salvar la aerolínea venezolana.

Por eso prefieren llevar las elecciones a Sálvame, para evitar preguntas incómodas. Solo así se explica el circo. ¿Qué hace si no Irene Montero llamando al programa obviando la presunción de inocencia de Antonio David? ¿Es normal su preocupación por Rocío y no por visibilizar el caso de Mari Carmen, última mujer asesinada y de la que no sabemos ni su apellido? ¿Piensa Montero en la violencia machista o pretende meterse en el bolsillo a los 10 millones de espectadores?

No puede ser casual que su marido haya dicho que considera la televisión como el mejor instrumento ideológico y a series y programas del corazón como la mejor llave. Tampoco que la 2 de la lista de Gabilondo presentara su candidatura solidarizándose con Rociíto. La historia de la hija ‘de la más grande’ es el camino para ganar votos en Madrid entre los millones de fans de Rociíto y de paso tachar al PP de machista.

Hay que presentar batalla contra el machismo mientras es Irene y no Pablo la que tiene que contratar a la niñera; es Pablo quien aparta a una mujer para ponerse de número 1; son Sánchez, Gabilondo e Iglesias quienes se presentan en listas seguidos de una infantería de mujeres, como si ninguna afiliada tuviera capacidad para ser número 1 y es el PP quien lleva tres mujeres presidentas de Madrid. Y es Irene quien permitió que Pablo humillara a Tania en el Congreso tapándola con una columna cuando dejó de ser su novia y quien denuncia la inseguridad de la mujer en Madrid cuando vive en un chalet con Guardia Civil, no se baja del coche oficial y no quiere darse cuenta de que es corresponsable, como Gobierno, de las fuerzas de seguridad.

Madrid, Madrid. Rociíto, hija de ‘la más grande’, ejemplo de niña malcriada a la que su madre prometió darle el mundo o la luna y una boda como la de la Infanta Elena. Ejemplo ahora de mujer enferma, psicológicamente destrozada, con un testimonio que invita a compadecerla y en televisión a cambio cuentan que de 2 millones que no se sabe quién los va a disfrutar, si ella o su Fidel, que la mantuvo ‘en clausura’ estos años. Y su hija sufriendo este despiece de la casquería, enterándose de la vida de su madre por la tele y en boca de todos, como si no hubiera pasado ya lo suficiente por muchos errores que cometiera.

Juguete roto, niña rica embaucada por el golfo. Rocío de España, punta de lanza para la conquista de Madrid. Qué pena. Volveremos a desgarrarnos con su secreto a voces y entre lágrimas.