El ruido y las nueces

En plena polémica por el retraso en la aprobación de la nueva Ley Trans, esta semana recibimos la visita de María Vanesa Iglesias, la primera persona trans de Castilla y León que se sometió a una reasignación genital. Es decir, que además de cambiarse el nombre, hormonarse y ponerse pecho, también entró en quirófano para transformar su pene en una vagina.

El caso es que Vanesa, que ha vivido de todo, ha sufrido de todo y reconocía que se había automedicado cuando nadie le hizo caso, tiene arranques de coherencia respecto a este tema y advierte: “La nueva Ley Trans ya no te obliga a pasar por un psiquiatra para iniciar el proceso. Lo haces cuando te dé la gana y esto es peligroso. Lo único que le puedo decir a la gente que tenga intención de cambiar de sexo es que se lo piense muy bien y cuando lo haya hecho, que se lo vuelva a pensar”.

La nueva Ley permitirá que una persona cambie de nombre y de género sin ningún requisito y sin ningún permiso de terceros, si es a partir de los 16 años.

Implica también que se terminaron las terapias y las tutelas médicas. Actualmente es necesaria la llamada ‘prueba de vida’, que consiste en que una persona que quiere cambiar de sexo debe vivir durante seis meses con el rol al que quiere cambiar. Si quiere ser una mujer debe adoptar ya un nuevo nombre, vestir como mujer y comunicar a su entorno que es una mujer. Al cabo de ese tiempo, si no hay arrepentimiento, podría pasar por quirófano. En cambio, esa experiencia de vida real le sirve a mucha gente para llegar a la conclusión de que estaba confundido o confundida y que no era lo que realmente deseaba.

Este punto divide no solo a los políticos -que en el fondo son los que menos saben-, sino a los auténticos especialistas: los que defienden la necesidad de una valoración externa frente a los que sienten que meter a un médico de por medio es como poner la transexualidad a la altura de una enfermedad.

Personalmente no le veo el problema a esta prueba, sobre todo sabiendo que existe una importante tasa de arrepentimiento. Yo he querido ‘jugar’ en bolsa y me han sometido a un test para ver si soy consciente de lo que hago y de que corro el riesgo de perder el dinero. ¡Por cien euros! Cambiar de sexo parece una decisión mucho más relevante. Pero no deja de ser una opinión personal y vista desde muy afuera porque ni me afecta la identidad de género que cada persona quiera tener y, para ser totalmente sincero, tampoco me importa lo más mínimo.

Del mismo modo que prefiero el Ribera sobre el Rioja o al Real Madrid sobre el Barcelona y no tengo por qué justificarlo ante nadie, respeto que cada persona siga el camino que le hace más feliz en su vida personal.

Pero hay un punto delicado y que es el que debería centrar toda la atención. Romper un DNI donde ponía Raquel e imprimir uno nuevo en el que pone Luis no supone mayor problema, pero los tratamientos sanitarios ligados a la transexualidad sí implican un importante gasto que desde hace años ya cubre la sanidad pública. No puede ser una barra libre. No puede ser que un joven de 16 años decida por su cuenta y riesgo prescribirse un tratamiento de este tipo —ni de ningún otro—sin admitir injerencias de endocrinos o psicólogos. Y como no puede ser, estoy convencido de que al final no va a ser. Solo hay que esperar al texto.

Quedará el ruido -seguro- pero será en torno a lo banal y casi siempre por intereses políticos. En la práctica y en lo que es realmente importante para estas personas existirá concreción.