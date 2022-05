El rey de los enredos

Entre el 20 y 24 de junio de 1922 el rey Alfonso XIII realizó un viaje que cambió para siempre la historia de la entonces deprimida y olvidada comarca cacereña de Las Hurdes. El monarca se encontró con hombres, mujeres y niños hambrientos, con paludismo y donde la endogamia era tal que el 15 por ciento de la población sufría algún tipo de discapacidad. He tenido la oportunidad de caminar por algunos senderos que el bisabuelo del actual rey de España recorrió a caballo. Muy aconsejable perderse por la ruta que lleva el nombre de Alfonso XIII y que une Casares de las Hurdes con la alquería de Las Mestas, a las puertas de nuestras queridas Batuecas, donde el rey pernoctó en el monasterio del Santo Desierto de San José. Pequeños senderos que se adentran en la frondosidad de los bosques jurdanos y que nada tienen que ver con las carreteras por las que hace un par de semanas llegaron a Las Hurdes Felipe VI y Letizia. Al ver a cientos de personas entregadas al matrimonio real en la localidad de Pinofranqueado constaté una vez más el cariño que despiertan en la mayor parte de la población. No solo ocurrió hace unos días en la provincia de Cáceres, sino también semanas antes en Sanlúcar de Barrameda y en Ciudad Real, por poner solo dos ejemplos.

La pregunta es inevitable: ¿Se imaginan a Pedro Sánchez mezclándose con los lugareños de Las Hurdes, con los pescadores de Sanlúcar o con los agricultores de Ciudad Real? El presidente del Gobierno acabaría abucheado, insultado y, seguramente, con algún que otro huevo o tomate en su careto de chulo de playa. Esto no es cuestión de ideologías, fobias o filias. El mandatario socialista aviva una unánime animadversión en el pueblo llano. No me valen los mítines que dará en las próximas semanas en Andalucía a donde solo acuden los suyos, y gracias. A día de hoy Sánchez no se puede mezclar entre la gente normal y corriente. Y eso me parece gravísimo por su parte. Sin embargo, los Reyes de España lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Es para que el presidente se lo haga mirar.

Esta reflexión viene a colación de la campaña que un sector de la izquierda ha lanzado estos días contra la Corona con motivo del retorno del emérito campechano a España. Aprovechando la absoluta torpeza de Juan Carlos al provocar un verdadero ‘show’ con su vuelta, personajes abyectos como Echenique y otros de su casta se han dedicado a lanzar lindezas impropias de representantes públicos que ganan un pastizal a costa de nuestros impuestos. Olvidan por un momento que en este país hay muy pocos monárquicos de los pies a la cabeza. En su día lo que había era ‘juancarlistas’ gracias a la incuestionable labor del ahora emérito (quién lo ha visto y quién lo ve) durante la Transición. Después de defraudarnos con sus comportamientos inmorales, impropios y, en algunos casos, casi delictivos, el ‘simpático holgazán’ como decía aquella premonitoria canción de Ska-P, se ha ganado la animadversión de muchos ciudadanos de diversas ideologías. Ahora muchos nos consideramos ‘felipistas’ porque creemos firmemente que la preparación, la responsabilidad y el sentido de Estado que tiene el actual Rey está a años luz de la que ostenta cualquier político presente o pasado que fuera presidente de una república. Por eso me repele que ‘Juancar’ se dedique a molestar y marear y, en definitiva, poner piedras en el camino del reinado de su hijo. Bastante doloroso ha sido para él romper con los garbanzos negros de su familia, como para que ahora venga el campechano a lucirse en el barquito velero. Un circo que socialistas y ‘podemitas’ están usando para atacar a la institución monárquica y, sobre todo, para desviar la atención de la subida de los precios y de la catástrofe económica a la que nos encaminamos. Echenique y Juan Carlos parecen amigos y estar en el mismo barco. El de rememorar un pasado que pasó y que nada tiene que ver con la integridad que reina en Zarzuela a día de hoy.