El revolucionario nombre de Pablo

Lastrado quizás por el revolucionario nombre que le puso su padre militante de una organización terrorista, hubiera permanecido oculto en la oscuridad de los pasillos de la Complutense, condenado a adoctrinar en el comunismo panfletario a los imberbes aspirantes a político fracasado, si no hubiera surgido de la rabia colectiva el movimiento de los indignados del 15-M, donde se ganó los galones a golpe de megáfono e inició, ocultando su ramalazo marxista, el camino hacia el cielo de los bolcheviques. Y fundó un partido con los dineros de sátrapas de oriente y tiranos del Caribe, alimentando el sueño de convertirse en Yo el Supremo con promesas de huríes y pagas gratis para los indigentes y el resto de las víctimas de la gran depresión.

Quien a la vuelta de nueve años conquistaría los paraísos del poder, para descubrir que los salones del Gobierno estaban vacíos y no había ni un ujier a quien mandar a por unas birras, después de ser engañado por otro más alto, más corajudo y más guapo, que le engatusó prometiéndole la bicefalia y solo le concedió una vicepresidencia huera, con una agenda desierta como la de un monje ermitaño, encerrado en un despacho donde su voz hacía eco y no disponía de comisarios a los que encargar depuraciones y pogromos. Resignado a su destino inane hubo un tiempo en que resolvió trocar la revolución por el casoplón y pasó de apedrear a los picoletos a refugiarse entre un cordón de guardias y policías apostados a la entrada de su nueva mansión con piscina, hasta que se hartó de vagar por los pasillos de la Moncloa y decidió emprender el asalto a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, lo más parecido al Palacio de Invierno que pudo encontrar en un Madrid saqueado por el virus. Huyó con el rabo entre las piernas tras traicionar los ideales que se le suponían y nunca albergó, porque su íntima y única aspiración en la vida no eran los soviets ni la dictadura del proletariado sino tan solo recuperar la autoestima que perdió quizás en aquella votación de primero de carrera para delegado de curso, cuando un estudiante con menos chepa y dientes bien alineados le arrebató la gloria gracias al voto femenino, en lo que él siempre consideró una elección trucada y cuyo efecto devastador intentó durante años mitigar enamorando a cuantas colaboradoras se le arrimaban por efecto de su poder magnético y el aura salvaje de su coleta. Abandonó al fin el circo de la Moncloa para unirse a sus añorados activistas, los viejos compañeros de farra y barricada, hastiado de la etiqueta que nunca admitió, necesitado del cariño de los proletarios a los que durante casi dos años no vio ni en pintura, o lo más parecido que vio fue al repartidor de Telepizza que nutría sus tardes de teleseries y juegos de tronos. Los mismos harapientos que ahora le restregaban por la calle el lujo, el chaletazo y el tener el riñón bien forrado gracias a una cuenta bancaria con seis dígitos, amén de las promesas incumplidas desde que salió de su piso de sesenta metros en Vallecas y todas las amenazas baldías a la casta en la que había ingresado por la puerta grande.

Salió de los palacios del poder sin dejar huella, aburrido hasta el asco de una cartera llamada derechos sociales o algo así, donde figuraba una lista con miles de ancianos muertos en las residencias de quienes nunca se ocupó, porque los ancianos no votan a los revolucionarios y prefería dedicar sus ratos libres, que era casi todos, a Netflix o a lo sumo a cultivar la amistad de golpistas y supremacistas con los que jugaba a socavar los cimientos del sistema, el mismo que le había llevado a la vida regalada y a la molicie. No volvió nunca a la infravivienda vallecana pero sí retornó a los tiempos de la algarabía callejera, rodeado de manteros, escoltas y jóvenes exaltadas, dispuesto a incendiar Madrid y dejar sus cenizas a modo de epitafio, para demostrar su enorme capacidad de seguir haciendo daño a quienes le habían enterrado antes de tiempo.