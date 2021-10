El reto del plátano

Seguro que más de una vez han repasado qué ha sido de sus antiguos compañeros de clase. Sobre todo, cuando alguno de ellos ha saltado a la fama y ha aparecido en los medios de comunicación. Con sana envidia se habrán alegrado de sus éxitos y, todo hay que decirlo, habrán esbozado una maliciosa sonrisa al comprobar que aquellos frondosos flequillos han dado paso a una brillante calva en más de un caso.

Tengo la suerte de haber compartido aula con un buen puñado de estrellas. Una de la que más rutila en estos momentos es Álex Pina, el creador de series como ‘Los hombres de Paco’, ‘Los Serrano’ o ‘Vis a vis’ y que ahora triunfa en todo el mundo -literal- con la quinta entrega de ‘La casa de papel’. Muchos de ustedes conocerán a Juan Pablo Colmenarejo de haberlo escuchado encabezando ‘La Brújula’ en Onda Cero y posteriormente ‘La Linterna’ en la Cope y echarán de menos su profunda voz porque ahora presenta el programa matinal ‘Buenos días Madrid’ en Onda Madrid. Los hay que encaminaron sus pasos hacia la alta dirección. Como Javier Bardají, director general de Atresmedia TV, cadena que acaba de desbancar a Telecinco del liderazgo televiso en España a base de informativos cercanos al público, interesantes concursos y dramas turcos en contraposición a la basura de los reality. Muchos de ellos, como no podía ser de otra manera saliendo de una facultad de Comunicación, escriben. Y muy bien. Ahí está Tony Gratacós, que se ha encaramado a las listas de éxito de Amazon con su primera novela ‘Nadie lo sabe’, un apasionante thriller ambientado en la primera vuelta al mundo que les recomiendo no solo por su ágil lectura, sino porque también encontrarán en él alguna escena ambientada en Salamanca que, por supuesto, no les voy a desvelar.

Hay, por fortuna, muchos más, pero quería centrarme en uno en concreto. Si les digo que se llama Jordi Gasull, es probable que el nombre no les suene de nada. Sin embargo, si les desvelo que es el creador de ‘Las aventuras de Tadeo Jones’, película con la se llevó un Goya al mejor guión original, ya les sonará algo más. Pues bien, al bueno de Jordi se le ha ocurrido una iniciativa para ayudar a los palmeros que están sufriendo las devastadoras consecuencias de la erupción del volcán del parque natural de Cumbre Vieja. La ha denominado el ‘reto del plátano’ y en apenas unos días se ha convertido en un viral al que se han unido actores como Dani Rovira, Eduard Fernández o Pedro Alonso -Berlín, en ‘La casa de papel’-, humoristas como Los Morancos o afamados chefs como José Andrés o Martín Berasategui.

No se asusten. No tiene nada que ver con los estrafalarios retos que han inundado las redes sociales desde sus orígenes. No hay que dar toques con el pie a un rollo de papel higiénico, ni echarse un cubo de agua fría por encima de la cabeza, ni marcarse un baile al ritmo del último éxito ‘reggaetonero’. Simplemente, nos anima a comernos un plátano. De Canarias, por supuesto.

Mi amigo está convencido de que con este pequeño gesto podremos ayudar a reflotar la economía de La Palma, cuyos habitantes atraviesan una dramática situación que apunta a prolongarse durante varios meses más.

Qué quieren que les diga, la promesa de Pedro Sánchez de destinar 206 millones de euros a un paquete de medidas -que precisamente se aprueba hoy- para paliar la emergencia y abordar la reconstrucción de la isla, me genera cierto escepticismo. Todavía recuerdo en qué han quedado las ayudas a los damnificados por el terremoto de Lorca o por las interminables inundaciones que azotan el Levante. Por eso, les invito a que se unan a este reto. Cómanse un plátano de Canarias mientras se acuerdan de quienes lo están pasando mal junto a la lava. Yo al menos es lo que voy a hacer en cuanto ponga el punto final a este artículo.